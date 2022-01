Doveva essere un nuovo tentativo di difesa pubblica, rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol di fronte all’opinione pubblica. Novak Djokovic torna ad utilizzare i social, in particolare Instagram, per dare una sua versione dei fatti sulla polemica che lo vede protagonista in Australia.

Il tennista serbo, numero uno al mondo, nei giorni scorsi aveva vinto il primo round in un tribunale di Melbourne, dove il giudice Anthony Kelly ha consentito a Nole di restare ‘Down Under’ riconsegnando il passaporto e la possibilità di disputare gli Open, il primo Slam dell’anno.

La difesa di Djokovic

I punti centrali della vicenda sono due: il tampone positivo del campione serbo e i documenti consegnati alle autorità australiane sui viaggi compiuti prima di entrare nel territorio ‘aussie’.

“Voglio affrontare la continua disinformazione sulle mie attività e la partecipazione agli eventi in dicembre in vista del mio risultato positivo al test pcr covid”, Esordisce Novak nel suo post. Il tennista definisce le accuse subite “molto dolorose” e soprattutto dichiara di appreso del risultato del tampone del 16 dicembre solo il giorno successivo e ha riconosciuto di aver commesso “errori umani” nel compilare i documenti per entrare in Australia e nel partecipare a un’intervista con L’Equipe nonostante sapesse già della sua positività al Covid.

Nole quindi parla degli errori commessi dal suo agente nel compilare la scheda dell’ingresso in Australia. Nella parte relativa ai suoi recenti viaggi è stato infatti messo per iscritto che Djokovic non aveva viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo arrivo in Australia. In realtà in quelle due settimane l’atleta era volato in Spagna, a Marbella, per allenarsi proprio in vista dello Slam australiano.

“Il mio agente si scusa in modo sincero per l’errore amministrativo nel segnare la casella sbagliata: è stato un errore umano e di certo non deliberato”, ha scritto Nole, aggiungendo che il suo team ha “fornito informazioni aggiuntive al governo australiano per chiarire la questione”. La Border Force australiana, cioè l’autorità locale per l’immigrazione, ha annunciato ieri che sta indagando per accertare se ci sia stata una “dichiarazione falsa”, che sarebbe motivo per una cancellazione di visto.

Poi c’è il caso dell’intervista rilasciata a L’Equipe e i selfie con i fan del 18 dicembre, il giorno dopo essere risultato positivo al covid. Il tennista sarebbe dovuto rimanere a casa ma lui ha spiegato di essere andato lo stesso “per non mettere in difficoltà il giornalista ma ho mantenuto la distanza di sicurezza e la mascherina tutto il tempo, tranne durante le fotografie. Quando sono tornato a casa mi sono isolato e ho riflettuto. Ho commesso un errore di giudizio e ammetto che avrei dovuto rimandare l’appuntamento”.

Cosa non torna nelle parole di Nole

Fin qui il racconto di Djokovic. Dichiarazioni che però sembrano essere un clamoroso autogol del tennista serbo. Djokovic infatti ammette di aver violato la quarantena da positivo al Coronavirus, che in Serbia è di 14 giorni.

Parole che hanno spinto anche la premier serba Ana Brnabic, che fino ad oggi aveva difeso a spada tratta il tennista, a prendere le distanze dal comportamento del numero uno al mondo.

Poco prima che Nole ndo ammettesse di fatto di aver rotto l’isolamento da positivo al Covid, a Belgrado, e di aver dichiarato il falso sui documenti d’entrata in Australia, il primo ministro serbo aveva concesso un’intervista alla BBC affermando che “se Djokovic fosse uscito sapendo di avere un test PCR positivo, sarebbe una chiara violazione delle leggi serbe. Se sei positivo devi stare in isolamento. Non so quando ha effettivamente avuto i risultati del test, quindi c’è una zona grigia, l’unica risposta può essere fornita da Novak”.

Ma non tornano anche le date dal tampone positivo. In base al certificato rilasciato dalla Corte di Melbourne, il test PCR è stato effettuato alle 13:05 del 16 dicembre, col risultato positivo dal laboratorio alle 20.19 del giorno stesso. Djokovic però oggi riferisce che la positività gli è stata comunicata solamente dopo l’evento tenuto il 17 dicembre in una scuola di tennis di Belgrado.

Le prossime mosse

Una situazione, quella di Djokovic, di attesa. Dopo aver vinto infatti la prima battaglia in tribunale a Melbourne, il 20 volte campione Slam attende infatti la decisione del ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke.

Quest’ultimo ha infatti il potere di ‘cacciare’ il tennista dal Paese, annullando il suo visto, ma la decisione continua a slittare.

Un ritardo, hanno spiegato dal ministero, causato da “ulteriori osservazioni e documentazione giustificativa” da parte degli avvocati del giocatore”

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

Carmine Di Niro