Non mancano di certo le sorprese nell’intricata vicenda di Novak Djokovic. Il tennista serbo numero uno al mondo, subito dopo aver vinto la prima battaglia in tribunale a Melbourne, col giudice Anthony Kelly che ha restituito a ‘Nole’ il passaporto e dunque la possibilità di restare ‘Down Under’ e disputare così il primo Slam della stagione, l’Australian Open, sarebbe stato nuovamente arrestato della autorità.

A scriverlo sono i media locali australiani, notizia confermata anche dai familiari del tennista. Il padre di Novak Djokovic, Srdjan, ha detto ai media serbi che suo figlio è stato nuovamente arrestato in Australia. Secondo quanto riferisce il britannico “Telegraph”, un cospicuo dispiegamento di polizia sarebbe stato notato fuori dall’ufficio del legale di Djokovic, a cui era stato riconsegnato da poche ore il passaporto.

Ulteriore conferma arriva anche dal fratello Djordje. “Le ultime informazioni dicono che lo vogliono bloccare. Attualmente ci stiamo consultando con gli avvocati“, ha detto il fratello del numero uno del tennis mondiale. “Novak è con i suoi legali nella sede del tribunale e esamina tutte le opzioni. È stata una grande sconfitta per le autorità australiane, e per questo accusano il colpo“, ha osservato Djordje alla tv privata serba Prva.

Una ricostruzione però smentita da diversi fonti del governo australiano e dell’organizzazione degli Open al Sydney Mornin Herald, che cita ben quattro fonti governative e sportive. Il ministro dell’Immigrazione sta ancora decidendo se revocare il visto, confermano The Age lo stesso The Sydney Morning Herald. Resta dunque il ‘giallo’ sul destino del tennista serbo.

Novak Djokovic has not been arrested

Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources

The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022