Novak Djokovic deve lasciare l’Australia, il tennista serbo numero uno al mondo è stato di fatto espulso per la seconda volta dal Paese.

Il ministero dell’immigrazione australiano Alex Hawke ha annullato per la seconda volta il visto di Nole, che si era recato ‘Down Under’ per partecipare agli Australian Open con una discussa esenzione medica dal vaccino anti Covid-19. A questo punto Djokovic rischia l’espulsione dal Paese che gli impedirebbe di prendere parte al primo torneo dello Slam, che ha vinto nove volte in carriera.

Non solo: in base alle leggi australiane Djokovic rischia un bando di tre anni dal Paese.

“Ho esercito il mio potere di annullare il visto che Novak Djokovic aveva ottenuto per motivi di salute ritenendo che non fosse nell’interesse del pubblico”, ha detto Hawke in una nota, aggiungendo che ”il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19”.

Annullando il visto del numero uno di Tennis, il ministro australiano ha voluto “ringraziare gli ufficiali del Dipartimento degli affari interni e dell’Australian Border Force che lavorano ogni giorno per servire gli interessi dell’Australia in ambienti operativi sempre più difficili“.

Una decisione, quella presa dal ministro Hawke, che il team legale di Nole potrebbe impugnare nelle prossime ore.

Una decisione attesa da giorni, arrivata dopo l’ordinanza del Tribunale federale di Melbourne e del giudice Anthony Kelly del 10 gennaio scorso di annullare la decisione di revoca del visto.

Perché è stato annullato il visto

Il punto chiave della vicenda che ha portato al secondo annullamento del visto è l’indagine sulla dichiarazione di viaggio presentata dal campione serbo.

Nella parte della documentazione relativa ai viaggi recenti, Nole e il suo staff avevano infatti dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti lo sbarco in Australia. In realtà in quelle due settimane l’atleta era volato in Spagna, a Marbella, per allenarsi proprio in vista dello Slam australiano.

“Il mio agente si scusa in modo sincero per l’errore amministrativo nel segnare la casella sbagliata: è stato un errore umano e di certo non deliberato”, aveva scritto Nole con una dichiarazione su Instagram, aggiungendo che il suo team aveva “fornito informazioni aggiuntive al governo australiano per chiarire la questione”.

La Border Force australiana, cioè l’autorità locale per l’immigrazione, aveva annunciato invece l’avvio di una indagine per accertare se ci fosse stata una “dichiarazione falsa”, motivo di cancellazione del visto.

