Ottantadue anni, due mogli e cinque figli. Anzi da oggi sei. È lo stilista Roberto Cavalli che oggi è diventato papà per la sesta volta. Dal suo amore con la 37enne svedese Sandra Bergman Nilsson è nato Giorgio. Per la modella svedese, al fianco dello stilista dal 2014, è il primo figlio. Ma chi è la modella che ha stregato lo stilista italiano?

Sandra Nilsson è nata il 17 febbraio 1985, sotto il segno dell’Acquario. Ha esordito nel mondo della moda all’età di 14 anni, dopo essere stata notata da una importante agenzia francese. A 16 anni il primo contratto ufficiale e il debutto come modella in Svezia. Proprio nel suo Paese è stata eletta Miss Salming, poi a Malta Miss World Bikini Model, Miss EU, Miss Siren (in Serbia) e Miss Hawaiian. Sui social, Instagram e Facebook, appare con il cognome ‘Bergman‘, ed è una famosissima ex coniglietta di Playboy America. Nel 2006 si è aggiudicata il prestigioso e ambito titolo di “donna più bella di Svezia”. Non solo successi e moda per lei, nel 2014 arriva l’amore con Roberto Cavalli che l’anno dopo le regala un’isola, Stora Rullingen, del valore di circa 2,2 milioni di sterline. Dopo tanti anni insieme e un legame che ha retto agli urti del tempo e dell’enorme differenza di età, è arrivato Giorgio.

La storia del nome “Giorgio” affonda le sue radici in un ricordo doloroso per Roberto Cavalli. Giorgio si chiamava suo padre, ucciso dalla Wehrmacht nel 1944, fu fucilato dai tedeschi nel comune di Cavriglia. Una pagina drammatica per lo stilista che una volta disse: “Non ho avuto un’infanzia facile. Mio padre è stato fucilato dai tedeschi nel luglio del ‘44, in una retata a Castelnuovo dei Sabbioni. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto.” E la vita gli ha regalato anche sei figli.

Roberto Cavalli, infatti, è stato sposato due volte prima di conoscere l’attuale compagna con la quale non è ancora convolato a nozze. Ha detto “sì” per la prima volta nel 1964 alla moglie Silvana. Di lei si sa poco o niente, di sicuro che non faceva parte dello star system e che lo stilista italiano ha sempre mantenuto in gran riserbo sulla sua identità. Un amore avvolto dal mistero. Da lei ebbe due figli Tommaso e Cristiana. Nel 1980, poi, convola a nozze per la seconda volta e la nuova moglie dello stilista è stata Eva Duringer, decisamente più nota della prima. Modella, stilista e imprenditrice è stata al fianco di Roberto Cavalli negli anni d’oro della sua casa di moda. Ben 19 anni di differenza tra Roberto Cavalli e la moglie Eva Duringer, con lui che aveva 40 anni quando si è sposato per la seconda volta e lei 21. Con Eva Duringer ha avuto tre figli: Rachele, 40 anni, Robert, 29 anni, e Daniele 36 anni. E ora la famiglia Cavalli da il benvenuto al piccolo Giorgio!

