Stella Moris è la moglie di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks accusato di cospirazione da parte degli Stati Uniti per aver pubblicato segreti militari e documenti secretati. La donna è un avvocato che difende i diritti umani.

Chi è Stella Moris, moglie di Assange

Stella Assange è nata nel 1983 in Sud Africa, ma possiede la cittadinanza svedese e spagnola viste le origini dei genitori: la madre – regista teatrale – spagnola e il padre – architetto e artista – svedese. Nata con il nome di Sara Gonzalez Devant, ha cambiato il suo nome nel 2012 in Stella Moris, per motivi di sicurezza visto il suo lavoro insieme a Julian Assange.

Stella Moris, gli studi

Durante la sua infanzia e giovinezza, Sara ha vissuto per alcuni periodi in Botswana, Lesotho, Svezia e Spagna. I suoi genitori erano stati membri di un collettivo di artisti uniti contro l’Apartheid in Botswana, il Medu Art Ensemble. Da giovane ha frequentato una scuola internazionale in Lesotho e poi ha conseguito una laurea in diritto e politica a Londra, poi un Master in diritto dei rifugiati a Oxford e infine un Master in diritto internazionale pubblico a Madrid. La donna, nel corso del tempo, ha firmato diversi articoli per l’editore e la rivista New Internationalist.

Stella Moris, il rapporto con Assange

L’incontro con Julian Assange avviene nel 2011, quando la donna è stata assunta nel team legale dell’attivista e impegnata a impedire la sua estradizione in Svezia con l’accusa di violenza sessuale. Un’accusa che poi è stata ritirata dopo anni. Nel 2012, come menzionato, ha deciso di cambiare il suo nome da Sara Devant in Stella Moris, e poi successivamente in Stella Moris-Smith Robertson. Il legame con Assange si solidifica negli anni, Stella fa infatti parte del team legale dell’uomo per tutta la sua prigionia, compreso il periodo in cui l’attivista si è rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e poi nella prigione britannica di Belmarsh. Lì è dove Assange è rinchiuso dal 2019.

Stella Moris e Julian Assange, i figli e il matrimonio in carcere

Julian Assange e Stella Moris sono legati sentimentalmente dal 2015. Nel corso dei sette anni in cui l’attivista è stato in asilo politico nella sede diplomatica ecuadoriana, i due hanno concepito in segreto due figli. I bambini sono nati nel 2017 e nel 2019. La detenzione di Assange nel carcere di Belmarsh non ha frenato la relazione, tanto che nel marzo del 2022 la coppia si è sposata con il matrimonio svolto proprio nella prigione. Per questo la donna ha cambiato nuovamente nome in Stella Assange.

Le dichiarazioni della moglie

Prima dell’ultima udienza del processo per l’estradizione di Assange, Stella Moris si è rivolta alla folla davanti l’Alta Corte: “Gli Stati Uniti stanno commettendo un abuso del proprio sistema legale e cercando di perseguitare e intimidire tutti noi”. Secondo la donna, in gioco “c’è la possibilità di rendere pubblici i crimini commessi dagli Stati. L’esito di questa udienza rivelerà l’ampiezza di questi insabbiamenti”.

