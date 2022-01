Tananai ha strappato il pass per il Festival di Sanremo con la sua Esagerata. È tra gli artisti entrati nella categoria dei Big tramite il passaggio a Sanremo Giovani. La sua Sesso Occasionale sarà in gara con le altre 25 alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Da domani sera, in prima serata, su Rai1, fino a sabato 5 febbraio.

All’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, arriva da Cologno Monzese in provincia di Milano. Ha 26 anni. Il suo nome d’arte è quello che il nonno usava per chiamarlo da piccolo: “Significa ‘piccola peste’”. Ha cominciato a farsi conoscere e a pubblicare con questo nome dal 2019. Precedentemente era noto nella scena con il nome Not For Us, un progetto elettronico con testi in inglese uscito qualche anno fa per Universal Music Italia. Dal progetto elettronico è passato ai testi in italiano cambiando pseudonimo.

Ha pubblicato nel 2019 i singoli Volersi male, Bear Grylls, Ichnusa e Calcutta. A gennaio 2020 il singolo Giugno per Sugar Music contenuto nel primo EP Piccoli Boati. A marzo 2021 il singolo su Polydor/Universal Music Baby Goddamm. Il suo ultimo singolo è Maleducazione. È comparso anche nell’ultimo album di Fedez, Disumano, in Le madri degli altri.

“Voglio vedere il pubblico dell’Ariston in piedi. Per quanto riguarda il testo, invece, non è, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un inno al sesso libero. Anzi, è un invito a mettere un po’ la testa a posto. È una canzone sull’amore”, ha dichiarato il 26enne in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

