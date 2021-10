Vale LP “nella musica ha trovato il luogo più sicuro per comunicare”, come si legge sui profili social del talent show di Sky X Factor. È una delle concorrenti dell’edizione 2021. È entrata nella squadra di Emma Marrone con gIANMARIA e Le Endrigo.

Classe 1999, di origini napoletane ma cresciuta in provincia di Caserta, a Sparanise. Ha cominciato a scrivere e a fare musica da giovanissima. Le sue prime produzioni le ha pubblicate nel 2018 sulla piattaforma SoundCloud. A fare la differenza è stato l’incontro con l’amica e collega, conterranea, Lil Jolie: da quel momento ha cominciato a pensare a un progetto tutto suo.

Per Rockit è tra i profili da tenere d’occhio per il futuro: si iscrive alla nuova scena rap napoletana con Geolier, Masamasa, Speranza, J Lord tra gli altri. ll suo ep d’esordio, FINE FRA’ ME, è stato prodotto da Sergente con Close Listen. È uscito il 10 aprile 2020. In due tracce su quattro duetta con Pretty Solero e Lil Jolier. Il primo singolo ufficiale è Carini, nel novembre 2020, prodotto da Rosario D-Ross e Sara StarTuffo, collaboratori di rapper di primo piano. Il singolo Amerika è del giugno 2021.

A X Factor è entrata presentando il suo inedito Porcella e la cover di Che Dio ti benedica di Pino Daniele agli Home Visit. Una “matta sana” l’ha definita Emma Marrone. Il suo nome d’arte vuol dire “Vale La Pena”. Studia Economia a Napoli.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte