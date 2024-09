Tra i tentatori della seconda edizione 2024 di Temptation Island, c’è anche Valentino Leonardi, 31 anni, originario di Montichiari, in provincia di Brescia. Il suo profilo è uno dei più attenzionati essendo stato l’uomo copertina del mensile For Men Magazine di un anno fa, settembre 2023.

La passione per lo sport

Viene dalla provincia di Brescia, ama tantissimo lo sport, a partire dal calcio che ha iniziato a praticare dall’età di 9 anni giocando nel ruolo di portiere. Il buon rendimento da giovane lo ha portato a giocare nel settore giovanile del Parma. Tanta la passione per gli sport, che pratica con regolarità dal beach volley al rugby, passando per la pallavolo, il basket, lo snorkeling e il windsturf.

Chi è e cosa fa Valentino Leonardi, tentatore di Temptation Island

Per quanto riguarda il suo profilo professionale, Valentino ha trovato la sua strada come impiegato tecnico fitness model, influencer e ragazzo immagine. Tra le sue varie collaborazioni anche quella con la rinomata discoteca benacense Art Club Disco di Madame Sisi. Tra 10 anni si vede con una nuova famiglia visto che la prima relazione con la mamma di sua figlia non ha avuto grande successo, mentre tra i suoi obiettivi lavorativi c’è quello di aprire una palestra e di fondare un’accademia wrestling. Valentino Leonardi infatti ha una figlia di sette anni, cui è legatissimo: “È la mia vita, il poco tempo libero che ho lo dedico tutto a lei”. In un video di presentazione Valentino continua a descriversi: “Sono molto empatico, onesto e sincero, dico sempre quello che penso e credo che questo sia un buon punto a mio favore perché mi ha portato buoni risultati nelle relazioni della mia vita”.

