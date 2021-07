È una storia triste e tragica quella di Christian La Fauci e della madre. Lui scrittore, noto per i suoi titoli sul calcio. Storytelling e qualche reportage. Aveva 46 anni. È stato trovato senza vita nell’appartamento dove viveva a Genova con la madre, Maria Giorcelli, 85 anni. Nessun segno di effrazione ne tracce di violenza.

I due sono stati trovati dalla polizia. Un amico era arrivato alla palazzina a Marassi perché preoccupato, così come altri amici, dal fatto che Christian da giorni non rispondeva al telefono. Quando è entrato ha sentito un odore terribile e ha capito tutto. Non ha avuto però la forza di entrare e ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato una scena agghiacciante: lui sul letto, a pancia in su. La madre invece supina, in un’altra stanza, a letta vicino a un macchinario per la ventilazione dei polmoni. I corpi in avanzato stato di decomposizione.

Vicino al corpo dell’uomo due quadernetti. La Fauci scriveva soprattutto di calcio inglese, la sua passione. Era tifoso del Genoa. Aveva pubblicato nel 2019 Matt Le Tissier – Una scelta di Vita; Oltremanica, fact and faces nel 2017; l’ultimo uscito, quest’anno, era stato A-marcord. E quindi tante biografie e una trasmissione su Radio Cruijff.

L’ipotesi avanzata da subito dagli inquirenti è stata la morte naturale del 46enne e quindi quella di stenti della donna. Inedia. La madre di La Fauci non era indipendente, era costretta a letto, contava sul figlio per sopravvivere. Un dramma che potrebbe risalire anche a dieci giorni fa. Aperto un fascicolo di reato per omicidio colposo ma solo per disporre un’autopsia. Saranno sentiti conoscenti e vicini di casa e analizzati i farmaci trovati nell’appartamento.

