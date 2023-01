Edgar Allan Poe è co-protagonista, ed è anche il vero valore aggiunto, il personaggio che fa la differenza in The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Film dalle atmosfere gotiche, horror, mistery, thriller. È tratto dal romanzo di Louise Bayard, diretto dal regista Scott Cooper. È uscito sulla piattaforma streaming Netflix il 6 gennaio. Protagonista Christian Bale, anche tra i produttori. Una vicenda ambientata nel 1830 nell’accademia militare di West Point, Stati Uniti: con il detective Augustus Landor, interpretato da Bale, chiamato a risolvere il misterioso cado del suicidio di un cadetto, il cui corpo sarebbe stato violato: il cuore rimosso dopo la morte.

Quando comincia le indagini il detective allaccia un legame personale e professionale con un altro cadetto: un ragazzo dalla sensibilità raffinata, l’intelligenza rara, una passione per la poesia fuori dal comune. Si chiama Edgar Allan Poe ed è interpretato da un Henry Melling in stato di grazia. Sarà proprio quest’ultimo ad affiancare Landor nelle indagini, sempre più intricate tra riti oscuri, vecchi libri introvabili, innamoramenti, storie passate, segreti sepolti. Poe è il vero valore in più del film, il co-protagonista intorno al quale il regista dissemina tutta una serie di citazioni e riferimenti.

Chi era Edgar Allan Poe

Mostro sacro della letteratura, padre dell’horror moderno e del giallo. Poe era nato nel 1809 a Boston, in una famiglia di attori. Infanzia difficile, adolescenza problematica e girovaga. La madre morì quando lui aveva due anni, il padre sparì lasciando tre figli. Passò cinque anni in Inghilterra, nella famiglia affidataria del mercante scozzese John Allan. Si arruolò nell’esercito americano e ne fu espulso per condotta riprovevole come qualche anno dopo sarebbe stato espulso dall’accademia di West Point. Il suo primo successo fu Il manoscritto trovato in una bottiglia, pubblicato a Baltimora.

Poe era troppo lontano dai trascendentalisti, dagli scrittori che stavano mettendo le basi del canone americano, non fu accettato nei salotti buoni. Eppure diede il via a nuove correnti o a nuove declinazioni di generi letterari: il racconto macabro erotico, la science fiction, il giallo. Racconti come Il gatto nero, I delitti della Rue Morgue, Il cuore rivelatore, Il pozzo e il pendolo ma anche La caduta della casa Usher, Una discesa nel Maelstrom sono diventati dei classici. Si manteneva facendo il giornalista. A dargli una grande notorietà in Europa lo scrittore e poeta Charles Baudelaire.

Quando morì aveva quarant’anni: in circostanze tutte da chiarire, un vero giallo. Era il 27 settembre 1849 quando fece perdere le sue tracce. Da due anni era vedovo, la moglie e cugina Virginia era affetta da tubercolosi, quando morì aveva 24 anni. Poe viveva in un cottage a Fordham, a nord del Bronx, New York. Era partito per un viaggio verso Philadelphia e venne ritrovato il 3 ottobre, circa una settimana dopo la scomparsa, all’esterno di un seggio elettorale a Baltimora da Joseph W. Walker, un impiegato del giornale Baltimore Sun, in stato di delirio e di parziale incoscienza.

Poe fu ricoverato in un ospedale di Baltimora, non riprese quasi mai del tutto coscienza fino alla morte, il 7 ottobre. Non riuscì a spiegare cosa ci faceva a Baltimora e neanche cos’era successo nel suo viaggio. Il medico di servizio riferì che prima di morire pronunciò più volte il nome di un certo “Reynolds”. Un mistero. Il certificato di morte indicò come causa del decesso una “frenite”, una sorta di infiammazione al cervello. Non mancarono altre ipotesi come avvelenamento, rabbia, gravi traumi dovuti a presunte lesioni fisiche.

Curioso quello che successe dopo la morte: ancora oggi almeno dodici ciocche di capelli di Poe sono conservate in collezioni pubbliche e private negli Stati Uniti. A tagliare i capelli durante la veglia funebre sarebbe stata la cugina Elizabeth, le ciocche distribuite ai visitatori. Era un’usanza piuttosto comune all’epoca, anche in Europa. Ancora oggi ciocche di capelli di personaggi più o meno noti vengono battuti alle aste.

Antonio Lamorte

