La compagnia turistica “Biblio Globus” aveva acquistato in blocco gli oltre quaranta biglietti disponibili per salire al bordo del Sinbad, il sommergibile tragicamente affondato questa mattina ad ad Hurghada sulla costa egiziana del Mar Rosso. Una gita turistica, per immergersi 25 metri sott’acqua e ammirare le bellezze della barriera corallina che aveva da subito conquistato i visitatori. Tutti di nazionalità russa, almeno due minori. Sono queste le prime indicazioni sui coinvolti. Una tragedia – le cui causa sono ancora da chiarire – che finora ha portato alla morte di sei persone, con un un numero ancora imprecisato di feriti.

Turisti russi a bordo del Sinbad affondato

A visitare il luogo dell’incidente il governatore di Hurghada, generale di divisione Amr Hanafi, che ha subito richiesto un rapporto dettagliato sulle cause dell’affondamento del sottomarino. A sua volta, il ministro del Turismo Sherif Fathy ha dato istruzioni dirette per garantire che tutte le forniture mediche vengano fornite a tutti i feriti. Conferme arrivano anche consolato generale russo a Hurghada, e dal console generale Viktor Voropaevcome riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti citando una nota degli uffici. “La maggior parte dei turisti è stata salvata, ora non c’è pericolo per la loro vita”, le prime parole del diplomatico.

Luca Frasacco