Sono almeno sei le vittime e 19 i feriti che si trovavano a bordo di un sottomarino turistico affondato a Hurghada, in Egitto, nelle acque del Mar Rosso, per cause in corso di accertamento. Stando alle prime ricostruzioni, l’imbarcazione della compagnia Sindbad, “gli unici sommergibili veri in Africa” si legge nella descrizione sul sito ufficiale, aveva a bordo circa una quarantina di passeggeri (il limite è 44). Molti sono stati tratti in salvo, tra loro anche persone ferite in modo grave.

Sottomarino affondato, a bordo turisti russi

Secondo il Consolato generale russo a Hurghada, citato da Ria Novosti, a bordo del sottomorino c’erano 45 turisti russi. “Il 27 marzo, verso le 10 del mattino, a un chilometro dalla riva, si è schiantato il batiscafo da diporto “Sindbad”, di proprietà dell’omonimo hotel. Oltre all’equipaggio, a bordo c’erano 45 turisti, tra cui minorenni. Sono tutti cittadini russi, turisti della compagnia “Biblio Globus”, si legge nella dichiarazione del consolato generale, segnalando che il batiscafo stava effettuando una regolare escursione subacquea per ispezionare la barriera corallina.

Il naufragio sarebbe avvenuto quando il sottomarino si trovava nelle vicinanze del porto, vicino a uno dei noti hotel della zona. Non si tratta del primo grave incidente nel Mar Rosso. Lo scorso novembre, la Sea Story è affondata provocando undici morti. Negli ultimi 5 anni, secondo un’indagine britannica, ci sono stati almeno 16 incidenti, e in diversi di essi ci sono state vittime.

I viaggi in fondo al mare con 70 dollari

La Sindbad Submarine dice di possedere due “sottomarini turistici”, sui 14 censiti al mondo. La società consente ai turisti di viaggiare a 25 metri di profondità nel mare per esplorare “500 metri di stupendi reef corallini e incontrare gli affascinanti abitanti marini del Mar Rosso. Rilassati nel comfort climatizzato e nella sicurezza del nostro sommergibile, dotato di 44 posti passeggeri, due posti pilota e ampie finestre rotonde di visione per ammirare le viste mozzafiato. Scopri la bellezza del mondo sottomarino senza bagnarti e crea ricordi che durino per sempre. Rendiamo la tua esperienza senza sforzo, con un trasferimento punto-punto dal tuo hotel al nostro terminal, compreso il trasporto terra-mare, fornendo al tempo stesso un livello eccezionale di servizio” si legge sul sito ufficiale. I viaggi costavano mediamente 70 dollari.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo