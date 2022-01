Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la moglie Marisa Chiazzese come “la persona a me più cara al mondo”. La donna è morta nel 2012, a causa delle conseguenze di un tumore. La coppia aveva avuto tre figli. Dal 2015, da quando è stato eletto Presidente della Repubblica, ad accompagnarlo nelle occasioni ufficiali è la figlia Laura, che come da protocollo continuerà ad accompagnare il padre nelle occasioni ufficiali.

Marisa Chiazzese, nata a Palermo, era la figlia dell’accademico Lauro Chiazzese, ex rettore dell’Università di Palermo e docente di diritto romano, deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946. Era sorella di Irma Chiazzese, moglie di Piersanti Mattarella, fratello di Sergio e Presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia la mattina del 6 gennaio 1980. Con la famiglia il governatore stava andando in chiesa per la messa dell’Epifania, accompagnato dalla moglie, dai due figli e dalla suocera. Almeno otto i colpi che lo freddarono davanti agli occhi della famiglia.

Sul posto c’era anche il fratello Sergio, che con la moglie Irma provò a soccorrere inutilmente Piersanti Mattarella. Un proiettile aveva spappolato anche un dito della donna. La coppia aveva avuto due figli, Bernardo e Maria. I fratelli Mattarella, Piersanti e Sergio, si erano innamorati e avevano sposato due sorelle, Irma e Marisa. Quasi una famiglia allargata. Sergio Mattarella e Marisa Chiazzese hanno avuto invece tre figli: Laura, Francesco e Bernardo Giorgio.

La figlia Laura accompagna il padre, dall’elezione del 2015, come first lady negli incontri ufficiali, nelle occasioni pubbliche, nei viaggi all’estero e nei ricevimenti al Quirinale. Come avevano fatto prima di lei Ernestina Saragat Santacatterina e Marianna Scalfaro: la regola che vige tra i Capo di Stato prevede che se un presidente è accompagnato dalla moglie, chi lo riceve deve essere a sua volta accompagnato. “Ammiriamo la riservatezza della figlia del presidente”, le parole della delegazione cinese ricevuta al Quirinale nel marzo 2021.

Bernardo Giorgio è nato invece a Palermo il 3 marzo del 1968, primogenito, porta il nome del nonno, più volte ministro. Si è laureato in legge, ha ottenuto un master of laws (University of California at Berkeley) e un dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Università degli Studi di Firenze) è professore ordinario presso l’Università Luiss Guido Carli, cattedra di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza. È stato a capo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidente del Consiglio dei ministri. Del secondogenito Francesco Mattarella non sa invece molto.

Marisa Chiazzese è scomparsa tragicamente a causa di un tumore nel 2012. “Penso da tempo quando per seguire la persona a me più cara al mondo ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici. Per tutte le persone in buona salute sarebbe auspicabile che ogni tanto trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto posto nella vita”, il ricordo della moglie durante un intervento al Quirinale in occasione della Giornata Nazionale della Ricerca sul Cancro.

