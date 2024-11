La voce circolava da qualche giorno, con il primo incontro risalente all’estate – durante una vacanza a Ibiza -, e la stessa scuola dei figli ad alimentare la frequentazione. Ora per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera una nuova uscita insieme. È stata una festa Halloween a dare ulteriori indizi sulla nuova presunta coppia: i due sono stati immortalati, abbracciati, a un party milanese in occasione della “notte delle streghe”.

Chi è lui

La prima apparizione pubblica si è svolta al Maka Loft di Milano, dove, in perfetto stile Halloween, entrambi hanno sfoggiato trucco e parrucco d’occasione, scambiandosi sguardi complici e gesti affettuosi.

Tutti gli incontri tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetta Provera

Negli ultimi giorni, Ferragni e Tronchetti Provera erano stati avvistati anche al ristorante La Briciola di Milano, dove Chiara, insieme alle sorelle Valentina e Francesca, aveva festeggiato il compleanno della madre Marina. I due sono stati inoltre fotografati dai paparazzi in un servizio pubblicato dal settimanale Chi anche a Villa d’Este, sul Lago di Como, durante un incontro il 28 ottobre. Lì hanno pranzato in terrazza, trascorrendo buona parte della giornata insieme fino al tardo pomeriggio, scattandosi anche un selfie in un momento di leggerezza. Chi è Giovanni Tronchetti Provera.

Giovanni Tronchetta Provera, l’ex moglie e i tre figli

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni (quattro in più di Chiara) è un affermato dirigente del gruppo Pirelli, con una formazione solida e una carriera costruita seguendo la tradizione della sua famiglia. Figlio di Marco Tronchetti Provera, una figura di rilievo nell’industria italiana, già presidente di Telecom Italia e oggi vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, discendente della famiglia fondatrice dell’azienda, Giovanni ha naturalmente ereditato una predisposizione per il settore. Nel 2008 si è laureato in Business Management alla London English School, tracciando il primo passo della sua carriera. Da quel momento, ha assunto un ruolo di rilevanza strategica in Pirelli, contribuendo alla crescita dell’impresa di famiglia. Sul fronte personale, Giovanni si è separato circa un anno fa dalla moglie Nicole, con la quale ha tre figli.

