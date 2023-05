La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha partecipato alla manifestazione di massa per sostenere il desiderio di integrazione europea della Moldavia.

Chisinau, Moldavia – Una storica manifestazione voluta dalla Presidente della Repubblica Maia Sandu si è svolta oggi nella capitale moldava, con oltre 100.000 cittadini che hanno riempito le strade e la grande piazza del centro “Piaţa Marii Adunări Naţionale” per esprimere il loro forte sostegno all’adesione della Moldavia all’Unione Europea. La manifestazione è stata accompagnata dalla partecipazione della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha mostrato il suo sostegno al desiderio della Moldavia di unirsi all’UE, candidata ufficiale dallo scorso giugno.

I manifestanti si sono riuniti nella piazza più importante di Chisinau, agitando bandiere moldave ed europee e scandendo slogan a favore dell’integrazione europea. La manifestazione ha coinvolto persone provenienti da diverse regioni della Moldavia, dimostrando un’ampia base di sostegno per l’adesione all’UE.

La decisione di organizzare questa imponente protesta è stata presa dalla stessa Presidente Sandu motivata da una serie di eventi che hanno riacceso il dibattito sull’orientamento geopolitico del paese. Negli ultimi anni, la Moldavia ha fatto importanti passi avanti verso l’integrazione europea, adottando riforme significative in vari settori e rafforzando i legami economici e politici con l’UE. Tuttavia, la strada verso l’adesione all’UE rimane ancora aperta e richiede un impegno continuo e una volontà politica da parte dei leader moldavi, tanto che nei mesi scorsi più volte la Presidente Sandu ha denunciato tentativi di destabilizzazione da parte di partiti vicini al Cremlino.

La presenza di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha dato un ulteriore slancio alla manifestazione. Metsola ha tenuto un discorso appassionato in cui ha elogiato i progressi compiuti dalla Moldavia nella sua aspirazione a diventare un membro a pieno titolo dell’UE. “Cari cittadini della Repubblica di Moldavia, cari europei, l’Europa è la Moldavia. La Moldavia è l’Europa. (…) La Moldavia non è sola”, ha detto Metsola in rumeno. “(…) L’Europa è più di uno slogan politico. È uno stile di vita e la possibilità per il nostro popolo di vivere in pace. Questo sogno dipende da ciascuno di noi. È una lunga strada, ci vuole lavoro. È l’unico modo per assicurarci che i nostri figli siano al sicuro. La Moldavia deve essere un membro dell’UE. I moldavi devono essere europei anche nei documenti. Per 34 anni hanno cercato di bloccare il nostro futuro. Ma abbiamo resistito”, ha dichiarato invece la presidente della repubblica moldava Maia Sandu.

Nonostante l’entusiasmo generato dalla manifestazione e l’ampio sostegno popolare all’integrazione europea, rimangono ancora sfide significative da affrontare. La Moldavia dovrà continuare a rafforzare il proprio sistema giudiziario, combattere la corruzione e attuare riforme strutturali per soddisfare le aspettative.

