Ciao Ibiza è un progetto dedicato alle donne che unisce viaggi esperienziali, eventi e community, con l’obiettivo di creare connessioni autentiche e nuove forme di socialità

Nasce a giugno 2025, da un’idea di Giorgia Di Razza, per rispondere a un bisogno sempre più diffuso e sempre più difficile da soddisfare nei contesti sociali tradizionali: il desiderio di fare nuove amicizie e vivere esperienze significative. Ciao Ibiza propone un modello alternativo, basato sull’incontro reale, sulla condivisione e sulla cura delle relazioni.

Il primo progetto realizzato porta proprio il nome della community, Ciao Ibiza, un viaggio di gruppo a numero chiuso, pensato per favorire l’incontro, la condivisione ed il benessere delle partecipanti, trasformando il viaggio in un’esperienza di connessione e crescita personale.

Ibiza non è stata una scelta dettata dal caso, né dalla moda. È stata, e continuare a rappresentare, il punto di partenza e l’emblema del progetto: una destinazione che incarna libertà, energia e trasformazione. Un’isola che molte donne desiderano visitare senza riuscirci per difficoltà organizzative o perché non trovano la compagnia giusta. Grazie a una rete consolidata di collaboratori locali, Ciao Ibiza rende questo viaggio accessibile, sicuro e curato in ogni dettaglio, creando esperienze autentiche e relazioni durature.

Dopo il successo del primo viaggio organizzato, Ciao Ibiza ha allargato i propri orizzonti organizzando anche eventi a Napoli e dintorni, concepiti non come semplici occasioni sociali, ma come vere e proprie esperienze. Trattasi di attività curate e diversificate, pensate per donne che desiderano vivere momenti significativi e condivisi, ma che spesso faticano a trovare a causa dell’assenza di una compagnia giusta.

Ogni evento è progettato per offrire un ambiente accogliente, sicuro e privo di giudizio, favorendo l’incontro, la partecipazione attiva e la nascita di relazioni autentiche. I format proposti uniscono benessere, cultura, socialità e creatività, rispondendo ai diversi bisogni della community femminile.

Eventi dedicati al benessere, come sessioni di yoga, pilates, boxe e difesa personale oppure visite guidate esperienziali, che superano il classico approccio museale e trasformano la scoperta dei luoghi in un’esperienza narrativa e condivisa.

Sono numerosi i format proposti, tra cui: Written by Women, un percorso nella città di Napoli attraverso le figure femminili che ne hanno scritto la storia lasciando un impatto profondo e duraturo; Girls at MANN, visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli pensata per una fruizione culturale più inclusiva e partecipata.

“Ciao Bella”, un aperitivo interattivo, format proprietario che combina socialità guidata e connessione tra le partecipanti attraverso l’utilizzo di connection cards, ispirate allo speed date ma pensate per favorire nuove amicizie e scambi autentici.

Fight Like a Woman, corso di difesa personale per favorire equilibrio fisico ed emotivo e rafforzare la consapevolezza di sé. Infine mini retreat tematici, come The Bloom Sunday, che unisce yoga, brunch, laboratori creativi e spazi d’incontro con professionisti del settore benessere.

Queste esperienze includono anche collaborazioni con brand e realtà locali, con iniziative a impatto sociale, come attività solidali e progetti di supporto al territorio.

Oggi il progetto sta vivendo una fase di espansione. In programma ci sono nuovi viaggi a Ibiza (maggio–agosto), eventi in diverse città italiane e un viaggio intercontinentale, a New York ad ottobre 2026.

