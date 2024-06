Cinque persone sono state accoltellate a Metz, nel Nord-Est della Francia, con gli autori dell’aggressione attualmente in fuga.La procura e la stampa locale riferiscono che l’aggressione è avvenuta ai danni di un gruppo di giovani attorno alle 10:15 in un mini-market nel quartiere Borny e come aggiunge il procuratore della Repubblica di Metz, Yves Badorc, all’agenzia France Presse, due delle cinque persone ferite versano in gravi condizioni. Si esclude al momento l’ipotesi di un attacco terroristico.

Gli investigatori della sicurezza interdipartimentale stanno continuando le loro indagini, suggerendo che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. Secondo Le Figaro, diverse vittime dell’attacco hanno identificato gli aggressori come membri della stessa comunità afghana residente a METZ-Borny, un quartiere periferico nella parte orientale della città.

Seguono aggiornamenti

Redazione

Luca Frasacco