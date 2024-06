Claudio Graziano è stato trovato morto. La morte del presidente di Fincantieri è stata scoperta questa mattina. Al momento sembra che l’ipotesi del suicidio sia la più probabile, ma sono in corso i rilievi del caso da parte del medico legale, del magistrato di turno e dei carabinieri. Poco tempo fa aveva perso la moglie Marisa.

Trovato morto il generale Graziano, ipotesi suicidio: l’arma e il biglietto

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo di Graziano sarebbe stato trovato nella sua camera da letto con vicino un biglietto e un’arma. La scoperta è stata di un carabiniere della sua scorta che aveva la seconda chiave del suo appartamento nel centro storico di Roma. Subito dopo ha dato l’allarme.

Chi era Claudio Graziano

Graziano era dal 2022 il presidente di Fincantieri dopo una lunga carriera militare. Tra il febbraio del 2015 e il novembre del 2018 è stato capo di Stato Maggiore della Difesa per poi essere anche a capo del Comitato militare Ue. Era nato a Torino nel 1953 e aveva frequentato l’Accademia militare di Modena. Durante la sua carriera nell’esercito è stato comandante del Battaglione Alpini ‘Susa’, del 2° reggimento Alpini, addetto militare all’ambasciata d’Italia a Washington, comandante della Brigata alpinta ‘Taurinense’, della Brigata multinazionale ‘Kabul’ in Afghanistan, capo della missione Unifil in Libano, per poi diventare nel 2011 capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano. Ha svolto operazioni e missioni anche in Mozambico.

Trovato morto il generale Graziano, il ricordo di Tajani

A stretto giro è arrivata la reazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. “La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa“, ha scritto il vicepremier su X.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Dopo Tajani anche la premier Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero a Graziano: “Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla nazione, alle Forze armate e alle istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Generale Graziano, il ricordo della politica

Sono arrivate anche altri commenti e messaggi alla morte del generale Graziano, come quello di Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva: “La morte di Claudio Graziano è una tragedia inaspettata che ci lascia sgomenti. Graziano ha speso la sua vita al servizio del paese e ci ha reso orgogliosi di essere italiani anche in ambito europeo. Siamo senza parole e ci stringiamo sinceramente ai suoi cari”.

Anche il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ne ha parlato, tramite una nota: “Sono sgomento e sconvolto dopo aver appreso la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Ho avuto l’onore di apprezzarne le straordinarie capacità in ambito militare e di gestione nell’incarico a Bruxelles di Presidente del comitato militare dell’Unione Europea per finire con la più recente responsabilità di Presidente di Fincantieri. Ricordo su tutto l’uomo, la persona affabile e ironica, il tratto di signorilità e rispetto che lo contraddistinguevano. Il generale Graziano ha formato e forgiato una generazione di militari: li chiamano “i ragazzi del generale Graziano” e rappresentano per capacità e amor patrio la sua migliore eredità”.

L’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) si è detto “profondamente addolorato per la morte del Generale Claudio Graziano, Presidente di Fincantieri. Lo ricordo con amicizia e con la più alta stima per il Suo lavoro a servizio dello Stato. Che la terra gli sia lieve”.

Trovato morto Graziano, l’impatto per Fincantieri

Appena la notizia della morte di Graziano, presidente di Fincantieri, è stata diffusa il titolo della società in borsa ha reagito con un tuffo in rosso, sotto i 5 euro e in calo di oltre il 3 per cento. Fincantieri con una nota ha ricordato il suo presidente: “Fincantieri esprime immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto. L’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera”.

Morto il generale Graziano, il ricordo di Margelletti

Anche Andrea Margelletti, presidente del Cesi e consigliere del ministro della Difesa, ha voluto salutare Graziano: “Ciao Claudio, ora davvero niente e nessuno potrà separarti dalla Tua Marisa. Ricorderò sempre noi che guardavamo i tramonto di Beira. A Dio Amico mio”.

