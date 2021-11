Un incubo che si materializza nuovamente. È quello capitato agli incolpevoli pendolari della Circumvesuviana Sarno-Napoli, col treno che questa mattina alle 8 si è fermato a pochi metri dalla stazione di Terzigno, costringendo gli utenti a scendere dai vagoni e a proseguire a piedi il cammino a causa dell’ennesima guasto ai mezzi Eav.

Le cause ancora non sono note, anche se alcuni passeggeri hanno segnalato via social la presenza di fumo, forse quindi un principio di incendio ha provocato lo stop al treno diretto verso il capoluogo regionale.

Treno che, ovviamente, non ha proseguito la corsa. I pendolari hanno dovuto infatti aspettare l’arrivo didi un secondo convoglio per poter proseguire il viaggio verso Napoli con un ritardo monstre. Ovviamente il guasto subito al treno ha provocato ulteriori ritardi e disagi alle corse successive della stessa linea.

Un guasto, l’ennesimo, che riaccende le polemiche nei confronti dell’Eav e del suo presidente Umberto De Gregorio. Quest’ultimo nei giorni scorsi, dopo l’ennesima giornata di inferno per i pendolari causa guasti, si era giustificato così: “Quello che è successo ieri (10 novembre, nda) non è nulla di particolare. Un normale disguido che può succedere e continuerà a succedere perché quello che è successo ieri è un evento di normale disguido che purtroppo può capitare”, aveva commentato il fermo di un treno della Circum per 45 minuti.

De Gregorio che poi aveva iniziato una ‘battaglia’ con la pagina satirica su Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, rea secondo il presidente Eav di dire “balle”.

Proprio sulla pagina Facebook sono arrivati decine di commenti degli utenti rimasti bloccati stamattina, che ormai con ironia hanno commentato l’ennesimo disservizio della Circum: “La vesuviana organizza sessioni di jogging e voi lo fate passare per un guasto“, scrive un utente, mente un altro accusa proprio De Gregorio: “Vediamo cosa si inventeranno i vertici per giustificare tutto ciò. Diranno che le foto sono tarocche, che in realtà sono stati puntualissimi e così via“.

