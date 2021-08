Era una degli ultimi volti dei media internazionali a ‘coprire’ ancora di persona le notizie da Kabul, ma anche Clarissa Ward, reporter della Cnn, ha dovuto lasciare la capitale dell’Afghanistan. La corrispondente americana, come documentato da lei stessa su Twitter, postando una foto scattata all’interno di un aereo militare, ha lasciato il Paese riconquistato dai talebani per spostarsi a Doha.

Atterrata in Qatar, la giornalista ha documentato così il suo arrivo: “Appena atterrata a Doha con la squadra e quasi 300 sfollati afghani. Grazie infinite a tutti voi per il vostro sostegno e preoccupazione, all’aeronautica statunitense per averci fatto volare e al Qatar per averci accolto. Noi siamo i fortunati“.

La Ward nell’ultima settimana era stata protagonista dell’ascesa del movimento islamico nel paese, attirando anche le ‘attenzioni’ dei talebani. La reporter, la sua troupe e il suo Producer aveva rischiato di essere aggrediti da alcuni miliziani mentre riprendevano l’assalto dai civili all’aeroporto di Kabul.

Ma la giornalista della Cnn era stata al centro anche di un caso di disinformazione: Clarissa Ward era diventata un ‘meme social’ con due foto della giornalista mostrata senza velo nella prima, e con l’abaya nero a coprirla quasi interamente nella seconda, come presunta prova del ritorno all’oscurantismo contro le donne del regime.

La stessa Ward aveva però definito “inaccurato” il meme, sottolineando che nel primo caso si trovava dentro “un compound privato” mentre nella seconda foto era ripresa “per le strade di Kabul sotto il controllo dei talebani”. “In precedenza indossavo sempre un velo per le strade di Kabul, anche se non con i capelli completamente coperti e l’abaya. Quindi c’e’ una differenza, ma non così netta”, aveva precisato.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021