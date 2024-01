Chiara Ferragni perde anche il posto da testimonial di Coca Cola. È Repubblica a riportare la notizia: la bevanda gassosa più famosa al mondo l’aveva scelta per uno spot pubblicitario in uscita a fine gennaio, che avrebbe sfruttato per la sua diffusione televisiva i giorni del festival di Sanremo (il cui inizio è previsto per il 6 febbraio), di cui soltanto un anno fa l’imprenditrice era stata protagonista scegliendo di raccontare il suoi percorso professionale, la sua vita, e trasmettendo messaggi sull’indipendenza femminile.

Ma la decisione presa dall’Antitrust del 14 dicembre scorso ha fatto saltare tutta l’operazione. La sanzione di 420mila euro per il famoso ‘caso pandori’ a Balocco e alle aziende della Ferragni Fenice (400 mila euro) e Tbs Crew (675 mila euro) per pratiche commerciali scorrette ha innescato polemiche e rabbie tra parte di consumatori e fan, e Coca Cola ha preferito legare la sua immagine ad una nuova campagna pubblicitaria, seguendo le orme di Safilo, il 21 dicembre scorso aveva disdetto il contratto di licenza per gli occhiali a marchio Ferragni, in vigore dal 2021. Altri marchi hanno preferito non esporsi.

Intanto Chiara Ferragni è riapparsa recentemente sui social dopo una breve pausa. E per qualche cliente che va, nuovi potrebbero arrivare: avrebbe firmato per un nuovo marchio destinato presto a comparire sul suo profilo Instagram. Sarà mica quella bevanda rivale?

