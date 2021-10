È stato stroncato da un malore mentre andava a lavoro. Non c’è stato niente da fare per un 50enne morto stamattina a Cardito, provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia. I militari e gli agenti hanno deviato il traffico per alcuni minuti in altra direzione.

Il malore ha colto l’uomo mentre era a bordo della sua automobile. Che a quel punto sarebbe uscito dall’automobile e cominciato a fare cenno ai passanti per cercare aiuto. Prima di crollare al suolo. Non c’è stato niente da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sul corpo steso un telo bianco.

L’uomo sarebbe stato colto da un infarto secondo quanto riporta Nano TV. La tragedia si è verificata stamattina sulla statale sannitica. A far scattare l’allarme passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena e visto l’uomo che cercava aiuto.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano