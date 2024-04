“I ragazzi non ce la fanno“. Queste le parole di Daniele De Rossi all’arbitro Luca Pairetto dopo il malore che ha colpito in campo il difensore giallorosso Evan N’Dicka, 24enne francese naturalizzato ivoriano uscito dal campo in barella nel corso di Udinese-Roma, sfida valevole per la 32esima giornata di Serie A.

La partita è stata sospesa dopo un lungo consulto tra i due allenatori, De Rossi e Gabriele Cioffi, con l’arbitro. N’Dicka è uscito al 71′ dopo il malore. Il difensore tornato in barella negli spogliatoi dopo essere stato soccorso dai sanitari della Roma e gli addetti presenti in campo (con tanto di defibrillatore, per fortuna non utilizzato), ha fatto cenno con il pollice alto che stava bene aggiungendo di aver sentito un forte dolore al petto.

L’allenatore De Rossi è rientrato temporaneamente negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni del giocatore per poi rientrare in campo, consultarsi con staff tecnico e calciatori, e chiedere all’arbitro di interrompere la partita perché “non ce la sentiamo”. “Faccio quello che volete” la replica di Pairetto.

Come sta N’Dicka: “Forte dolore al petto”

Richiesta accolta da Pairetto che ha sospeso l’incontro, sul risultato di 1-1 (reti di Pereyra e Lukaky), che verrà recuperato a data da destinarsi, considerando gli impegni europei della Roma. Le due squadre sono uscite tra gli applausi del pubblico.

Attesa per le condizioni di N’Dicka. Al momento, stando alle parole che De Rossi ha riferito all’arbitro, il calciatore è cosciente, ha avvertito un forte dolore al petto e verrà trasferito in ospedale per accertamenti. Stando a quanto riferisce Dazn, il difensore è stato sottoposto ad accertamenti negli spogliatoi e potrebbe trattarsi di un principio di infarto. La diagnosi verrà però cristallizzata in ospedale dove il giocatore è arrivato in codice giallo.

L’As Roma fa sapere su X che “a seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!”.

Oggi l’anniversario della morte in campo di Piermario Morosini

Il 14 aprile 2012, 12 anni fa, moriva in campo Piermario Morosini, centrocampista 26enne in forza al Livorno (in prestito dall’Udinese). Si giocava Pescara-Livorno, 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, quando alla mezz’ora Morosini si accascia a terra dopo vari tentativi di rialzarsi in seguito a un’improvvisa crisi cardiaca. Portato in ospedale, il giocatore muore alle 16:45.

