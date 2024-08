È arrivato a Parigi nel pomeriggio il portabandiera della spedizione azzurra ai Giochi Olimpici. Gianmarco Tamberi, campione europeo, mondiale ed olimpico in carica del salto in alto. Gimbo è stato visto imbarcarsi con sua moglie incappucciato e col volto coperto da una mascherina: ha dovuto posticipare il viaggio in Francia a causa di un sospetto calcolo renale che ha fatto preoccupare tutti quanti nella giornata di ieri. Voglio ringraziare tutti per il sostegno e l’affetto ricevuti sui social in questi giorni,” il commento dell’atleta, “è stato davvero oltre le aspettative e farò di tutto per dimostrare di meritarmelo”.

Come sta Gianmarco Tamberi

Tamberi ha poi dato qualche altro dettaglio sul suo stato di salute: “Come mi sento? Beh, qualche giorno fa stavo meglio. Stamattina mi sono svegliato con 38 gradi di febbre, ma ora, grazie alla terapia, sembra che stia scendendo. Il dolore al rene è diminuito rispetto a due giorni fa, quando ho avvertito una fitta davvero intensa, anche se sento ancora un po’ di fastidio. Speriamo che continui a migliorare. Quante probabilità ci sono di gareggiare? 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada”. Gianmarco non soggiornerà nel villaggio Olimpico, ma in un albergo.

Ieri era stato lo stesso Gimbo a dare la notizia del suo malore, su Instagram, postando una foto sul lettino di un letto di un pronto soccorso, con una flebo al braccio sinistro. “Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue… probabile calcolo renale. Una cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”, aveva detto. Sarebbe dovuto partire ieri per Parigi, ma ha posticipato il volo di un giorno. “Non mi merito tutto questo”.

Quando gareggia Gianmarco Tamberi nel salto in alto a Parigi 2024

Tamberi tornerà in pedana per difendere il suo titolo olimpico conquistato nella scorsa olimpiade. Le qualificazioni del salto in alto sono fissate per mercoledì 7 agosto alle 10:05, mentre la possibile finale si svolgerà tre giorni dopo, il 10 agosto alle 19:00.

Redazione

Luca Frasacco