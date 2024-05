Dopo il malore avvenuto ieri sera durante il Consiglio Supremo di Difesa, Guido Crosetto ha passato la notte all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Il ministro della Difesa ha annullato tutti gli impegni sia di oggi che di domani, nonostante stia continuando a lavorare con i suoi stretti collaboratori.

Come sta Guido Crosetto, le condizioni di salute del ministro

Le condizioni di salute di Crosetto sono in netto miglioramento. A dirlo è stato il primario di Cardiochirurgia del San Carlo di Nancy Giuseppe Speziale: “È tranquillo e ha trascorso la notte riposando e anche lavorando come al solito”. Si è trattato di una “pericardite anche se più dolorosa rispetto alle volte precedenti, ma assolutamente senza nessun danno cardiaco. Siamo molto ottimisti”, aggiunge. La prognosi, ha sottolineato il primario, è “buona. Un po’ di riposo e poi potrà riprendere a breve. Penso che abbia una tempra assolutamente buona e quindi riprenderà presto”.

Anche la Difesa, con una nota, ha confermato: “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache“. Il ministro, come anticipato, ha annullato gli impegni di oggi e domani, ha avuto un incontro con i più stretti collaboratori per un briefing quotidiano, mentre è in forse una chiamata con un collega estero.

Il messaggio del ministro

Lo stesso ministro Crosetto ha voluto mandare un messaggio dall’ospedale in cui si trova, dopo i tanti segnali di solidarietà e auguri arrivati: “Vorrei ringraziare tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che in queste ultime ore mi hanno inviato messaggi di amicizia, vicinanza e affetto”.

Redazione

Luca Sebastiani