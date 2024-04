Comprare cocaina o ecstasy direttamente in farmacia. La proposta arriva dalla sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, che si è detta favorevole a una regolamentazione di alcune droghe pesanti con l’obiettivo di combattere il narcotraffico. “Potremmo immaginare che la cocaina possa essere ottenuta dai farmacisti o attraverso un canale medico sanitario” ha detto Halsema.

Cocaina ed ecstasy legale, la proposta della sindaca di Amsterdam

“Penso che alcune droghe siano pericolose e che sia saggio ridurne l’uso, tuttavia il modo in cui stiamo procedendo non aiuta (…) dovremo pensare ai modi migliori per regolamentare le droghe”, ha affermato la sindaca, secondo cui l’ingresso dell’Mdma (metilenediossimetanfetamina) dovrebbe essere valutata. In Olanda è già legale la cannabis, ma non le droghe pesanti. Come invece accade in Canada, in cui dall’anno scorso in una provincia – la British Columbia – gli usi di cocaina, metanfetamina, Mdma e alcuni oppiodi sono depenalizzati.

Cocaina ed ecstasy legale, combattere il narcotraffico

Per la sindaca di Amsterdam l’obiettivo dovrebbe essere quello di minare alla base le attività del narcotraffico: “L’80% delle attività di polizia è dedicato alla lotta contro i reati legati alla droga”. Un impegno che sarebbe diminuito in caso di una legalizzazione delle droghe pesanti.

Secondo Didier Jutras-Aswad, un professore associato del Dipartimento di psichiatria e tossicodipendenza dell’università di Montreal, l’idea adottata dal Canada è vincente perché le politiche antidroga finora attuate non hanno avuto un risultato del tutto positivo, anzi, “addirittura deleterio o per la salute delle persone dipendenti. Quando si fa questo tipo di cambiamento, c’è anche un modo per spiegare perché lo si fa, banalizzando gli effetti dell’uso di sostanze”. “Parliamo anche di luoghi in cui le persone possono andare a fare uso di sostanze, in un posto sicuro, dove le persone che hanno avuto un’overdose, ad esempio, possono avere accesso a cure e trattamenti per la loro dipendenza” ha aggiunto il professore.

Redazione

Luca Sebastiani