Alla c.a. del Direttore del Riformista,

Le affermazioni contenute nell’articolo del Riformista a firma di Aldo Torchiaro sono del tutto false, diffamatorie e gravemente lesive degli interessi di Più Europa nonché dei propri vertici.

È oggettivamente falso che vi siano state 1900 iscrizioni “nelle ultime due notti” provenienti dai due comuni campani citati. L’aumento di iscrizioni negli ultimi 3 giorni dell’anno è stato di 589 in tutta la Regione Campania su un totale di 6195 iscritti nazionali.

La Commissione di Garanzia congressuale, che ha avuto accesso a ogni elemento relativo alle iscrizioni, ha effettuato tutte le verifiche e, assunta la conformità con le norme statutarie, ha validato la platea congressuale.

L’Assemblea nazionale del Partito in data 19.01.2025 (analogamente a quanto fatto in occasione del precedente congresso del 2023) ha approvato a larghissima maggioranza l’applicazione di una ponderazione al valore del voto degli iscritti in Regioni con una maggiore concentrazione di iscritti in rapporto agli abitanti.

È stata poi applicata, come previsto dallo Statuto di Più Europa, un’ulteriore ponderazione con un valore del voto doppio per chi è stato iscritto continuativamente negli ultimi due anni.

Quanto all’affermazione che “61 delegati sarebbero stati decisivi per rieleggere Magi” basta leggere i risultati del Congresso di Più Europa conclusosi il 9 febbraio: eletto alla carica di Segretario con 205 voti Riccardo Magi, unico candidato; Carla Taibi alla carica di Tesoriere con 201 voti, mentre Valerio Federico ha totalizzato 90 voti; eletto alla carica di presidente Matteo Hallissey con 198 voti, mentre Benedetto Della Vedova ha ricevuto 90 voti.

Da ultimo, non per importanza, è la subdola e quantomai falsa allusione che gli iscritti al Partito facciano parte di un sistema mafioso, solo perché residenti in zone dove vi sono stati arresti per operazioni di mafia. In alcun modo né direttamente né indirettamente gli arrestati sono coinvolti con il Partito.

Il Partito, riservato ogni diritto, ha già dato mandato ai propri legali di avviare ogni azione utile, in ogni sede, per tutelare la propria immagine ed i propri interessi.

La presente da intendersi anche a norma della Legge 416/1981 quale rettifica.

Le parole del direttore Claudio Velardi

Ringraziamo +Europa per la ricostruzione “ufficiale” dell’andamento dell’Assemblea nazionale dello scorso week end, quantomai utile perché tutti sappiamo quanto siano complesse, spesso confuse, le dinamiche interne a ogni congresso di partito. Mi preme solo precisare una cosa. Non abbiamo mai inteso associare gli iscritti a +Europa ad un “sistema mafioso”. Se nel pezzo abbiamo dato anche solo allusivamente questa impressione, ci scusiamo – il collega Torchiaro ed io – con il gruppo dirigente di +Europa e con i suoi militanti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione