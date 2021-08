Rispettare ultimatum dei talebani ed evacuare l’Afghanistan entro il 31 agosto per evitare il rischio attentati. E’ quanto stanno suggerendo in queste ore diversi consiglieri del presidente Usa, Joe Biden. Lo fa sapere la Cnn, secondo cui i funzionari hanno trascorso gli ultimi giorni a monitorare potenziali minacce terroristiche, citando informazioni “persistenti” e credibili secondo cui la situazione caotica al di fuori dell’aeroporto di Kabul ha creato un obiettivo per l’Isis e altre organizzazioni.

Sempre secondo quanto riportato dai media americani, il Pentagono avrebbe suggerito a Biden di decidere comunque entro martedì se procrastinare o meno la data del 31 agosto. Questo per consentire una pianificazione più attenta dell’evacuazione e per consentire ai militari di prevedere qualche giorno in più per portar via da Kabul quante più persone possibili prima che si completi il ritiro delle truppe.

Per il Pentagono al momento tra le persone che hanno lasciato l’aeroporto di Kabul ci sono “alcune migliaia” di cittadini statunitensi, oltre a migliaia di afghani che avevano collaborato con gli Stati Uniti, richiesto o ricevuto visti di immigrazione, altri afghani che temono rappresaglie talebane per aver lavorato per Ong o per i media. Il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, al momento non fornito un dato preciso sul numero di americani evacuati. Kirby ha sottolineato però che l’obiettivo rimane quello di ritirare tutte le forze statunitensi da Kabul entro il 31 agosto, la scadenza fissata dal presidente Joe Biden per un ritiro militare completo dall’Afghanistan.

In vista della riunione virtuale del G7 sull’Afghanistan, in programma martedì 24 agosto, Kirby non ha escluso una proroga della scadenza. Per gli Stati Uniti, “l’obiettivo è quello di far uscire quanta più gente possibile, il più rapidamente possibile”, ha detto. E inoltre “cercare di fare tutto il possibile entro la fine del mese”.

Oltre 50mila evacuati

Intanto la Casa Bianca ha comunicato che lunedì, dalle tre del mattino alle tre del pomeriggio, sono state 10.900 le persone evacuate dall’aeroporto di Kabul, un numero che fa salire il numero delle persone portate via dal Paese a circa 53.000 da luglio, 48.000 da quando le evacuazioni sono state intensificate il 14 agosto scorso, giorno prima della conquista talebana di Kabul.

