Aveva contratto il Covid durante la prima ondata e pensava che il peggio fosse passato. Invece ha contratto il virus nuovamente ed è morta dopo che la sua situazione è peggiorata. È questo che è successo a Barbara Bertelli, di Bergecchia, frazione di Massarosa nella Versilia, 49 anni compiuti pochi giorni prima di morire tra lunedì e martedì all’ospedale Carreggi di Firenze.

Barbara, originaria di Viareggio, era stata ricoverata il 9 agosto. Il Covid preso per la seconda volta ha portato a delle complicazioni sui suoi polmoni e non ce l’ha fatta. Tra pochi giorni avrebbe dovuto fare il vaccino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna non avrebbe avuto patologie pregresse e le sarebbe stato consigliato di posticipare di qualche tempo il vaccino in quanto “coperta” dal fatto di esser già stata positiva.

La prima volta che aveva contratto il Covid non c’erano stati particolari problemi. Non era nemmeno finita in ospedale. A un anno di distanza ha contratto nuovamente il virus. Ricoverata e curata, era anche riuscita a negativizzarsi. Gli effetti sul suo corpo sono però stati devastanti e non ce l’ha fatta. La donna lavorava iu uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi. Lascia una bambina, i genitori, il fratello. All’inizio della stagione estiva aveva cominciato a lavorare in uno stabilimento balneare della Versilia, ma poi ha dovuto lasciare proprio per il nuovo attacco del Covid.

A dare notizia sui social della scomparsa della donna è l’ex consigliere comunale di Massarosa, Fabio Zinzio. “Di Covid purtroppo si muore – scrive -. Dopo una lunga lotta contro il virus, ci ha lasciato la nostra compaesana Barbara. Una donna solare, educata e sempre disponibile. Quando ci siamo sentiti l’ultima volta – racconta Zinzio – mi ha detto che era stata malissimo ed era in quarantena. Da quello che mi hanno raccontato persone a lei vicine, in ospedale si era negativizzata, ma la sua salute era ormai molto compromessa e non ce l’ha fatta”.

E conclude: “Bisognerebbe far capire ai negazionisti che il Covid c’è e che uccide. Manteniamo il distanziamento, indossiamo le mascherine e vacciniamoci” conclude Zinzio, che invita quanti daranno l’ultimo saluto a Barbara.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

