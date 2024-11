Gravi disservizi in corso sulle reti Vodafone, sia per la linea fissa che mobile. Al momento la compagnia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale su un riscontrato blackout delle sue reti ma dalla mattina di oggi, giovedì 14 novembre, utenti da diverse zone d’Italia hanno segnalato malfunzionamenti e disconnessioni diffuse. Le città maggiormente colpite sembrano essere i principali centri urbani come Milano, Roma, Genova, Bologna, Perugia, Napoli e Palermo. Sembra che l’origine del problema sia già stata individuata, ma le segnalazioni continuano ad aumentare.

Cosa è successo a Vodafone, l’assegna di segnale e i problemi di linea

I disagi sono iniziati in mattinata con numerosi utenti Vodafone che hanno riportato problemi sia per le linee fisse che mobili. Secondo il sito di monitoraggio DownDetector, la maggior parte delle segnalazioni proviene dal Nord e Centro Italia, con Roma – ovviamente – epicentro del disservizio, ma anche il Sud e le isole risultano colpiti, indicando problemi di portata nazionale. Molti hanno lamentato un’assenza totale di segnale.

Il picco delle segnalazioni è stato registrato intorno a mezzogiorno, ma anche nel primo pomeriggio le problematiche sono proseguite, con il segnale che si interrompeva per poi riprendersi.

Le segnalazioni degli utenti Vodafone

Tanti i commenti sui social degli utenti che hanno preso d’assalto i social: “Ho problemi sulla line fissa non riesco a navigare, sul modem la luce di internet è rossa lampeggiante”, scrive Andrea da Roma. “Ciao Andrea, siamo a conoscenza della situazione che ci segnali. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”, risponde il servizio di assistenza segnalando dei lavori a sud di Roma.

