Il contagio di coronavirus, trainato dalla variante Delta, spaventa molte strutture ricettive nelle località turistiche del Lazio. Nelle ultime 24 ore, nella Regione si sono registrati 762 nuovi casi di coronavirus, ma l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato conferma che la pressione sugli ospedali resta comunque bassa. “Si conferma una frenata della variante Delta nel Lazio con un RT in calo a 1,24 rispetto a 2,01 della scorsa rilevazione e con -104 casi giornalieri rispetto a venerdì della scorsa settimana“, ha detto il responsabile regionale della Sanità.

Continua l’allarme però per ventenni e trentenni, la fascia della popolazione meno vaccinata finora dove circola con più facilità il virus.

Il cluster nel campeggio

Lo dimostra l’ultimo cluster scoperto a Nettuno, nel camping Sunset frequentato da giovanissimi, dove, con le prime attività di tracciamento, sono stati già accertati 17 casi. Il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, ha quindi adottato nuove misure di sicurezza tra gli ospiti della struttura ricettiva per frenare i contagi. Il primo cittadino ha infatti firmato un’ordinanza che vieta nuovi ingressi nel campeggio.

“Abbiamo messo in campo tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza in raccordo con la Asl Rm6 – ha spiegato il sindaco – Con l’ordinanza nessun altro villeggiante potrà accedere al camping, e sono sospese tutte le attività ludiche e ricreative all’interno, fino a nuove comunicazioni da parte della Asl che dovrà terminare l’indagine epidemiologica. Verranno effettuati i tamponi di controllo a circa 250 persone presenti nella struttura per verificare se si tratta di casi isolati o di un focolaio. Ringrazio tutto il personale della Asl per il lavoro che sta svolgendo e per quanto fatto dall’inizio della pandemia“.

Sono iniziate ieri le attività di controllo a tappeto condotta dai sanitari della Asl per effettuare test e tamponi agli ospiti e allo staff della struttura.

Come riporta il Messaggero, a infettare gli ospiti sarebbero stati alcuni animatori. Del caso si è saputo giovedì, quando il sindaco del comune del litorale ha chiuso il camping Sunset, dopo che la Asl Roma6 aveva accertato i primi 13 contagi.

