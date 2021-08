Continuano incessantemente le ricerche di Luca Passaro e Fabio Giordano, due giovanissimi del Rione Sanità di Napoli scomparsi nel nulla alla mezzanotte del 9 agosto. Le famiglie hanno diramato sui social l’appello a tutti a contribuire alle ricerche. E dal web arriva una segnalazione che potrebbe essere fondamentale: “Mi trovo in Calabria precisamente a Paola ho notato due ragazzi mi sono avvicinato a loro e mi hanno detto che sono della Sanità entrambi 18 anni. Li ho visti un po’ intimoriti delle mie domande. Uno dei due ha gli occhi azzurri e un tatuaggio sul collo, credo sia Fabio”, ha scritto un utente.

I due amici erano usciti per una serata qualunque di svago. L’ultimo contatto con le famiglie intorno alla mezzanotte poi nulla più. Ora arriva la segnalazione sui social che chiede conferme: “Fabio ha gli occhi azzurri un tatuaggio sul collo e uno sull’avambraccio. Mentre luca ha un paio di scarpe Nike nere?”. Qualcuno risponde che si la descrizione corrisponde ai ragazzi e lo confermano anche i familiari al telefono.

Poi poco dopo l’utente che ha segnalato, comunica al gruppo Facebook di aver parlato con la famiglia che comunicherà alla Polizia la presenza dei due ragazzi a Paola, sulla spiaggia di fronte al ristorante Fortuna. “Fate presto”, scrivono in tanti accanto a tante preghiere affinchè tornino presto a casa. Luca e Fabio ancora non sono stati rintracciati di persona ma la segnalazione fatta sui social potrebbe essere fondamentale per riuscire a ritrovarli.

A denunciarne la scomparsa nelle prime ore del mattino del 10 agosto i parenti e gli amici che hanno diramato la notizia sui social sperando in qualche segnalazione. Secondo quanto emerso, entrambi i ragazzi sarebbero stati visti per l’ultima volta ieri ai Quartieri Spagnoli in sella a uno scooter. Da quel momento, però, di loro non si sa più nulla. I ragazzi non hanno fatto ritorno a così è scattato l’allarme. “Luca aveva una maglietta nera con scritta bianca Palm Angels, Jeans scuro colore nero”, si legge sui social.

Ora dopo ora è salita l’ansia e la paura da parte della famiglia che chiede l’aiuto di tutti: “Chiunque li abbia visto ci contatti”, è l’appello dei conoscenti e dei familiari di Luca e Fabio. Sui social in tanti stanno condividendo la foto dei due ragazzi con la speranza di riuscire ad avere qualche notizia. Ora una segnalazione c’è, ma si attendono ulteriori conferme.

