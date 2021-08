C’è grande apprensione e paura nel Rione Sanità di Napoli. Luca Passaro e Fabio Giordano, due giovanissimi abitanti del quartiere sono scomparsi nel nulla intorno alla mezzanotte del 9 agosto. I due amici, entrambi 17enni erano usciti per una serata qualunque di svago. L’ultimo contatto con le famiglie intorno alla mezzanotte poi nulla più.

A denunciarne la scomparsa i parenti e gli amici che hanno diramato la notizia sui social sperando in qualche segnalazione. Secondo quanto emerso, entrambi i ragazzi sarebbero stati visti per l’ultima volta ieri ai Quartieri Spagnoli in sella a uno scooter. Da quel momento, però, di loro non si sa più nulla. I ragazzi non hanno fatto ritorno a così è scattato l’allarme. “Luca aveva una maglietta nera con scritta bianca Palm Angels, Jeans scuro colore nero”, si legge sui social.

E ora dopo ora cresce l’ansia e la paura da parte della famiglia che chiede l’aiuto di tutti: “Chiunque li abbia visto ci contatti”, è l’appello dei conoscenti e dei familiari di Luca e Fabio. Sui social in tanti stanno condividendo la foto dei due ragazzi con la speranza di riuscire ad avere qualche notizia.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

