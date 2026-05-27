L’annuncio del sostegno russo a Cuba nel pieno dell’inasprimento delle sanzioni americane contro l’Avana non segna il ritorno della Guerra fredda, ma conferma una realtà ormai evidente: il confronto geopolitico globale si combatte sempre più attraverso energia, logistica, finanza e pressione indiretta. In questo quadro, il bacino caraibico torna ad assumere una rilevanza strategica che gli Stati Uniti non possono permettersi di sottovalutare. La scelta di Mosca di dichiarare apertamente il proprio supporto al governo cubano non nasce da un’improvvisa solidarietà ideologica. È piuttosto una risposta politica alla pressione occidentale esercitata contro la Russia sul fronte euroasiatico e, allo stesso tempo, un tentativo di mostrare che il Cremlino conserva ancora capacità di influenza nell’emisfero occidentale. Per Washington, però, la questione cubana non può essere letta soltanto in chiave simbolica. Cuba resta un nodo delicato della sicurezza regionale americana, sia per la sua posizione geografica sia per le relazioni che mantiene con attori ostili agli interessi occidentali, dalla Russia alla Cina.

La nuova stretta sanzionatoria statunitense si inserisce infatti in un quadro più ampio di contrasto alle reti economiche, finanziarie e di intelligence che ruotano attorno all’apparato cubano. Le misure adottate dall’amministrazione americana colpiscono settori strategici dell’economia dell’isola, dalle strutture controllate dai militari alle reti energetiche e commerciali considerate funzionali alla sopravvivenza del regime. Si tratta di una strategia coerente con la tradizione americana di utilizzo delle sanzioni come strumento di pressione selettiva. L’obiettivo non è soltanto punire il governo cubano, ma limitare la capacità dell’Avana di utilizzare circuiti economici opachi e relazioni geopolitiche antagoniste per aggirare l’isolamento internazionale. Tuttavia, proprio qui emerge il nodo più delicato. Una pressione economica troppo rigida rischia di produrre effetti controproducenti. Cuba attraversa già una gravissima crisi energetica e infrastrutturale: blackout prolungati, scarsità di carburante, razionamenti e crescente impoverimento sociale stanno aumentando la fragilità interna dell’isola. In un sistema economico inefficiente e centralizzato come quello cubano, ogni shock logistico o finanziario si traduce rapidamente in una crisi quotidiana per la popolazione. E quando il costo umano cresce, il regime trova terreno fertile per alimentare la tradizionale narrativa antiamericana dell’assedio esterno. È questo il vero paradosso strategico. Più Washington comprime economicamente Cuba senza distinguere con precisione tra apparato repressivo e società civile, più rischia di rafforzare la dipendenza dell’Avana da Mosca e Pechino.

La Russia lo ha compreso perfettamente. Il sostegno annunciato dal Cremlino appare volutamente ambiguo: non si parla apertamente di cooperazione militare, ma neppure si delimitano con chiarezza i confini dell’assistenza. Energia, logistica, intelligence, supporto tecnico o semplice solidarietà politica restano volutamente sullo sfondo. Questa ambiguità rappresenta già di per sé uno strumento di deterrenza geopolitica. Mosca non ha bisogno di costruire basi militari nei Caraibi per ottenere un risultato strategico: le basta costringere Washington a tenere aperto un ulteriore fronte di attenzione nel proprio emisfero. Ma la risposta occidentale non può essere nostalgica né ideologica. La sfida del XXI secolo non si vince replicando meccanicamente gli schemi della Guerra fredda. Serve una strategia riformista, pragmatica e multilivello. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno tutto l’interesse a evitare che Cuba precipiti in una crisi umanitaria permanente che finirebbe inevitabilmente per rafforzare gli attori autoritari. La pressione sull’apparato politico e militare cubano deve restare ferma, soprattutto sul piano dei diritti civili, della trasparenza economica e delle attività di intelligence ostili. Ma parallelamente occorre mantenere aperti canali economici, umanitari e civili capaci di ridurre la dipendenza dell’isola dalle potenze revisioniste. La vera partita, oggi, non riguarda soltanto Cuba. Riguarda la capacità delle democrazie occidentali di usare il potere economico senza trasformarlo in un moltiplicatore di instabilità geopolitica. Perché nel nuovo ordine multipolare la coercizione pura non basta più. Servono credibilità strategica, alleanze solide e una visione politica capace di distinguere tra contenimento degli avversari e tutela degli equilibri regionali.

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Riccardo Renzi