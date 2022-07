Da un lato il tentativo di ‘richiamare’ l’alleato Giuseppe Conte alla responsabilità dopo lo strappo al Senato sul Dl Aiuti che ha spinto il premier Mario Draghi alle dimissioni, respinte da Mattarella con una crisi che verrà ‘parlamentarizzata’ mercoledì 20 luglio, dall’altro l’orgoglio di chi vuole dimostrare che il partito è pronto anche per un voto anticipato, un ritorno alle urne già a ottobre.

Sono i due volti di Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico che oggi è stato ospite del congresso del Psi. “Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuarlo“.

Un messaggio evidente ai pentastellati, spaccati al loro interno tra chi vuole proseguire l’avventura di governo con Draghi, ammesso ovviamente che il premier sia disponibile in tal senso e che le dimissioni non siano irrevocabili, e chi invece vuole tornare al Movimento di protesta delle origini.

Letta definisce la situazione attuale “un casino incredibile”. Di fronte alla crisi economica, alla guerra in Ucraina, al balzo dell’inflazione e ai fondi del Pnrr da portare a casa, per il segretario Dem “gli italiani non vogliono questa crisi, tantomeno andare a votare”.

Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le #riformeperlitalia. Gli italiani non vogliono una crisi al buio ma un Governo che lavori e dia risposte ai problemi enormi scatenati dall’inflazione e dalla guerra. pic.twitter.com/tq5x98JkVo — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 16, 2022

Per questo Letta si rivolge ai 5 Stelle, chiedendo a Conte che mercoledì il suo partito “sia della partita per il rilancio”, ma altrimenti, è il messaggio del segretario Dem, “in caso di chiamata alle urne noi saremo pronti a lottare, anche il 25 settembre”.

Parole fortemente criticate dalla Lega, che con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, attaccano Letta. “All’improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, tasse e lavoro. Lui che fino alla scorsa settimana ha fatto di tutto per dividere la maggioranza e bloccare il Parlamento con Ius scholae, Ddl Zan e droga libera. Lui che, per le sue bandierine, si è alleato con i 5S che tutti sanno essere inadatti a governare. Ci risparmi almeno i suoi appelli per nulla credibili. Ci vuole davvero un bel coraggio ad essere così opportunisti e trasformisti”.

Sulla crisi di governo è intervenuto stamane anche Matteo Renzi, mattatore dell’assemblea di Italia Viva. “L’inflazione al 9% è come una bomba piazzata all’interno della vita delle famiglie. Invece di pensare a far cadere Draghi e il suo governo bisognerebbe pensare ai problemi del Paese. Invece siamo paurosamente vittime della narrazione monocorde di populisti e cialtroni, ma almeno io non mi voglio rassegnare a questa crisi”, le parole del leader di IV.

Un riferimento anche agli scenari futuri: “Dico anche chiaramente: chi andrà alle elezioni con il M5s andrà senza di noi. Se il Pd vorrà inseguire i populisti faccia pure, noi con la scissione abbiamo salvato la nostra anima e la nostra dignità”.

