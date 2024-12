Un video con una libreria alle spalle e il micio sulle ginocchia. Mentre dal divano di casa il ministro della Funzione pubblica francese Guillaume Kasbarian, 37 anni, accarezza il suo gatto nero rivela a tutto il popolo, di avere un compagno. È il primo coming out di un ministro in funzione nella storia della Francia, e arriva nel bel mezzo della crisi del governo di Michel Barnier, sfiduciato questa sera da 331 deputati (ne bastavano 289) dopo tre mesi di esecutivo.

Si chiama Antoine il pilota di Air France, ex militare nelle operazioni in Mali e Niger, che ha rubato il cuore del ministro. Un’intervista resa pubblica ieri, con tanto di servizio fotografico, proprio alla vigilia di un ribaltone che ha costretto il presidente Emmanuel Macron a tornare in fretta a furia dalla visita di tre giorni in Arabia Saudita. Non è dato sapere chi fosse alla guida dell’aereo presidenziale ma per un giorno il tempo della notizia gioca uno scherzo singolare. La pagina di politica, rosa, si ritaglia il suo spazio. Una parentesi d’amore nella tempesta, negli scenari del prossimo esecutivo, nel bel mezzo di una crisi della politica francese che si trascina dall’estate.

Domani intanto il nome del ministro non faticherà ad essere invocato nelle piazze: come i suoi colleghi verrà preso di mira da agricoltori, tassisti e ferrovieri nel maxi-sciopero indetto dai sindacati. Forse, la scelta di Kasbarian è stata dettata anche dalla necessità di far intravedere il lato più intimo della sua vita: “vorrei mostrare ai francesi che conduco una vita normale, in un paesino di campagna, come milioni di loro”, racconta nel video. Tremiladuecento miliardi di debito, un deficit del 6%. Ma l’amore non può aspettare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco