La tensione al confine tra Russia e Ucraina si fa sempre più alta, con gli Stati Uniti che hanno alzato il livello di guardia ai massimi. Il motivo? A Washington si pensa che l’invasione delle truppe di Putin “potrebbe avvenire in ogni momento”, al punto che la Casa Bianca ha chiesto ai cittadini americani di lasciare il Paese entro 48 ore.

A diffondere la notizia è stato Nick Schifrin, giornalista americano e corrispondente per gli affari esteri e la difesa di PBS NewsHour, che l’ha appreso da fonti interne che qualifica come tre funzionari occidentali e della difesa.

Addirittura due giornali non certo inattendibili come il tedesco Der Spiegel e l’americano Politico aveva confermato tale ipotesi indicando anche una data per l’invasione, ovvero il 16 febbraio, a Olimpiadi invernali di Pechino ancora in corso, una circostanza che tra gli analisti era stata sempre ‘smentita’.

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

Quanto a Schiffrin, il giornalista di PBS aveva anche comunicato che funzionari statunitensi gli avrebbero riferito di prevedere una “orribile e sanguinosa campagna che comincerà con due giorni di bombardamenti aerei e una guerra elettronica”, alla quale sarebbe seguita poi “un’invasione” da terra con l’obiettivo di un cambio di regime a Kiev.

П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для @ArmedForcesUkr, ухваленої @POTUS. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії. pic.twitter.com/F3igsTMnG2 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2022

Una situazione parzialmente confermata dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in una conferenza tenuta con la stampa dopo un vertice tra il presidente Joe Biden e gli alleati, tra cui il premier italiano Mario Draghi, il britannico Johnson, il canadese Trudeau, il polacco Duda, il rumeno Iohannis, i rappresentanti della Unione Europea Von der Leyen e Michel, e il segretario della Nato Stoltenberg.

“Ci sono i segni di un’escalation russa, con l’invio di nuove forze. La finestra per l’invasione è aperta in questo momento, ed esiste la chiara possibilità che avvenga prima della fine delle Olimpiadi”, ha detto alla stampa Sullivan.

Quanto al tipo di attacco, il consigliere della Casa Bianca ha spiegato che “se l’invasione scatterà, inizierà con bombardamenti aerei e lanci di missili, che uccidono senza riguardo della nazionalità. Poi seguirà l’attacco di terra, bloccando comunicazioni e spostamenti”.

Anche per fare fronte alla situazione sempre più destabilizzata il Pentagono ha annunciato che invierà altri 3mila soldati in Polonia. Washington aveva già annunciato l’invio di 1.700 soldati in Polonia, dove sono arrivati la scorsa settimana.

Oggi potrebbe esserci un colloquio tra Biden e Vladimir Putin per scongiurare una ipotesi che col passare delle ore si fa sempre più reale. La conferma di una telefonata è arrivata anche da Mosca, riferita dall’addetto stampa del leader russo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, precisando che “la richiesta è stata preceduta da un appello scritto da parte americana. Il Cremlino insiste sulle garanzie di sicurezza“, ha aggiunto il portavoce di Putin.

Ma un colloquio telefonico ci sarà anche tra il segretario di stato Usa Antony Blinken e il suo omologo di Mosca, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Blinken parlando in conferenza stampa dalle dalle Fiji ha detto che ci sono segnali di un’escalation in Ucraina da parte di Mosca. “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation della Russia, come l’arrivo di nuove truppe al confine con l’Ucraina“, ha spiegato.

Russia che intanto ha cominciato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev, ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. “Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina“, si legge in un comunicato del Cremlino.

La posizione italiana

Quanto al nostro Paese, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato di ritenere prioritario in questa fase lasciare aperto un canale di comunicazione con Mosca, anche in caso di sanzioni gravi.

Nella serata di venerdì Palazzo Chigi ha fatto sapere che nel corso della riunione con Biden e gli alleati della Nato “è stato condiviso lo scenario rappresentato e confermata l’esigenza di assicurare una ferma postura di deterrenza, mantenendo aperto il dialogo con Mosca, anche per dare attuazione agli accordi di Minsk”.

