Rimbalzano dichiarazioni da una parte all’altra del mondo, saltano incontri e altri ne ipotizza la diplomazia internazionale, la tensione non scende affatto. La crisi ucraina è in una fase cruciale, e continua ad allargarsi. La Russia sostiene di voler “mantenere la pace” e “proteggere” la popolazione filorussa” con le sue truppe nel territorio ucraino: quello delle porzioni della Regione orientale del Donbass di fatto dal 2014 in guerra (circa 13mila morti). Il Presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche di Luhansk e Donetsk. Per Putin gli accordi di Minsk “non esistono più”. Oggi è il giorno dopo il giorno delle sanzioni varate dai Paesi Occidentali – Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea. Le misure sono state definite le “prime sanzioni”. Il Presidente USA Joe Biden ieri in conferenza stampa: “Andremo oltre i passi che vennero presi nel 2014. È una flagrante violazione della legge internazionale e necessita una risposta dura”, ha detto annunciando che verranno colpite banche russe e anche l’invio di altre armi a Kiev oltre la sospensione dei finanziamenti a Mosca. “Chi, in nome di Dio, pensa di dare a Putin il diritto di dichiarare ‘nuovi Paesi’ quelli presenti in territori che appartengono ai loro vicini?”. La Cina si è schierata. È saltato intanto l’incontro tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Un summit Biden-Putin ci sarà solo con de-escalation. Continuano gli scontri sulla “linea di contatto” tra Ucraina e Donbass.

Ore 10:11 – Papa Francesco al termine dell’udienza generale: “Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti”. Il Pontefice ha fatto un appello invitando tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. “Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano serio esame di coscienza davanti a Dio che è Dio della pace e non della guerra”. Il “Padre di tutti ci vuole fratelli, non nemici”.

Ore 10:10 – Importante mossa di Kiev. Il governo ucraino ha infatti iniziato ad arruolare riservisti dell’esercito, come reso noto dallo maggiore delle forze armate ucraine dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto

Ore 9:00 – Contraria “a qualsiasi sanzione” contro la Russia la Cina. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

Ore 8:50 – Per l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, le “sanzioni non risolveranno niente”. Il diplomatico lo ha scritto sulla pagina Facebook dell’ambasciata. “È difficile immaginare che qualcuno a Washington conti sul fatto che la Russia riveda il corso della sua politica estera sotto la minaccia di restrizioni. Non ricordo un singolo giorno in cui il nostro Paese ha vissuto senza restrizioni da parte dell’Occidente”. La Russia ha “imparato a vivere in queste condizioni e non solo siamo sopravvissuti, ma abbiamo anche sviluppato il nostro Stato”. E ancora: “Non c’è dubbio che le sanzioni imposte contro di noi danneggeranno i mercati finanziari e dell’energia a livello globale. Gli Stati Uniti non saranno risparmiati, quando i cittadini comuni patiranno le piene conseguenze degli aumenti dei prezzi”.

Ore 8:45 – Oltre 94.600 i residenti nelle auto-proclamate, e riconosciute da Mosca, Repubbliche del Donbass che hanno attraversato il confine verso la Russia a partire dallo scorso 18 febbraio. Lo hanno dichiarato le forze dell’ordine russe.

Ore 8:37 – Il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. “La Nato e l’Unione europea hanno lavorato e continuano a lavorare incessantemente per una soluzione politica. I fatti sono andati nella direzione opposta. Continuiamo, però, a ritenere che la via diplomatica sia la strada maestra. Questo non significa che non occorra una risposta ferma”. Per Guerini “la coesione che abbiamo dimostrato fino ad ora è necessario che si confermi sia a livello di Unione europea con il sistema delle sanzioni, che a livello Nato attraverso il mantenimento degli strumenti di deterrenza. Strumenti a cui anche l’Italia contribuisce con le attività sul terreno dei nostri militari in Lettonia, con l’air policing in Romania, con la sorveglianza marittima nel Mediterraneo orientale e con le ulteriori misure di innalzamento della prontezza operativa che in queste settimane sono state implementate”. Sulle esercitazioni russe in Bielorussia ha chiarito che la Nato, che “rimane un’organizzazione difensiva”, “mantiene attivi i suoi meccanismi di deterrenza e difesa collettiva”.

Ore 8:29 – Il Presidente della Russia Vladimir Putin si è detto pronto a esplorare “soluzioni diplomatiche” pur specificando che gli interessi di Mosca e la sicurezza dei cittadini “non sono negoziabili”. Il video messaggio nel “Giorno dei difensori della Patria”, festività nazionale in Russia: “Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi”.

Ore 7:40 – Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare ai Paesi Baltici circa 800 soldati di un battaglione di fanteria provenienti dall’Italia. La conferma della Casa Bianca e del Pentagono.

Ore 7:00 – Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha intenzione a partecipare a un summit con il Presidente della Russia Vladimir Putin. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki dopo che il segretario di stato Usa Antony Blinken ha cancellato l’incontro con il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov, previsto per giovedì.

