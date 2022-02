Il presidente Russo Vladimir Putin ha firmato il riconoscimento delle “Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”, e ha ordinato l’ingresso di forze armate russe nel Donbass occupato per “un’operazione di mantenimento della pace” che è di fatto “un’invasione nei confini ucraini”, denuncia l’Onu. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, ha aperto la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avvertendo che “il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”.

Nuove sanzioni alla Russia nelle prossime ore sono state annunciate dagli Usa. La Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo per vietare gli investimenti e il commercio degli Stati Uniti nelle regioni separatiste. Si tratta, secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione ai giornalisti in cambio dell’anonimato, di misure indipendenti rispetto a ciò che Washington ha preparato in caso di invasione russa.

“Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra, non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non daremo via niente a nessuno. Non è febbraio 2014″, quando la Russia invase la Crimea, “ma è febbraio 2022”. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, parlando alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. Kyslytsya ha quindi precisato che i confini dell’Ucraina “non cambieranno”.

In questo scenario l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite ha detto che “la Russia resta aperta alla diplomazia”. La Russia non chiude la porta alla “diplomazia” per risolvere la crisi in Ucraina ma impedirà un “bagno di sangue” nei territori separatisti dell’est del paese di cui Mosca ha appena riconosciuto l’indipendenza, ha assicurato l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite Vasily Nebenzia. “Restiamo aperti alla diplomazia, per una soluzione diplomatica. Tuttavia, non abbiamo intenzione di permettere un bagno di sangue nel Donbass”, ha detto il diplomatico russo alla riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza.

Intanto due soldati ucraini sono stati uccisi da bombardamenti la notte scorsa e altri 12 sono rimasti feriti: lo ha reso noto la Joint Forces Operation del ministero della Difesa ucraino in un rapporto pubblicato questa mattina. Lo riporta il Guardian. Il documento sottolinea che l’Ucraina ha registrato 84 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte delle forze appoggiate dalla Russia, 64 delle quali con armi vietate dagli accordi di Minsk.

L’ambasciatore dell’Ucraina all’Onu Sergiy Kyslytsya chiede che la Russia “annulli il riconoscimento dell’indipendenza delle regioni separatiste dell’est, ritiri immediatamente le sue “truppe di occupazione” inviate dal presidente Vladimir Putin e torni ai negoziati. Sergiy Kyslytsya ha dichiarato lunedì a una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che l’Ucraina ha convocato la rara sessione serale per protestare e condannare la decisione “illegale e illegittima” di Putin di riconoscere le regioni di Donetsk e Luhansk in violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e del Carta delle Nazioni Unite.

L’occupazione russa di Donetsk e Luhansk rovina i quadri negoziali e “può essere considerata” come il ritiro unilaterale della Russia dagli accordi di Minsk volti a ristabilire la pace nell’Ucraina orientale e il suo mancato rispetto del formato Normandia che comprende Russia, Ucraina, Francia e Germania che ha cercato di risolvere la guerra di otto anni nell’Est. Kyslytsya ha esortato il Consiglio di sicurezza a sostenere l’Ucraina e ad agire per ripristinare la pace e la sicurezza internazionali, ma ciò sarà praticamente impossibile a causa del potere di veto della Russia nel consiglio.

In aggiornamento…

