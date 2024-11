Dopo le elezioni americane che hanno diviso gli statunitensi e che hanno lasciato con il fiato sospeso tutto il mondo iniziano a balzare all’onore della cronaca anche le iniziative di marketing che cavalcano l’accaduto. Infatti una società americana specializzata in crociere, la Villa Vie Residences, ha iniziato a proporre un pacchetto dal nome di “Skip Forward” (letteralmente “salta avanti“) dal costo di 160 mila dollari per la durata di 4 anni. Pacchetto che quindi serve a chi si vuole allontanare dagli Stati Uniti d’America per tutta la durata dell’amministrazione guidata da Donald Trump.

La campagna promozionale della crociera non lascia spazio a dubbi: “Ovunque ma non a casa“. La Villa Vie Residence ha anche pensato all’opzione “Midterm Selection” della durata di soli 2 anni ad un prezzo ridotto nel caso in cui le elezioni di Midterm possano vedere i democratici prevalere sui repubblicani e cambi quindi lo scenario politico. Dalla società di crociere fanno sapere che questo potrebbe essere “Un’opportunità unica per fuggire dal caos quotidiano“. Nei quattro anni sulla nave Odyssey si visiteranno più di 170 stati toccando tutti i continenti del pianeta. Una “proposta” decisamente costosa e per i “ricchi” che non amano il tycoon americano. La nave è di oltre 24mila tonnellate, vanta 8 ponti, è lunga 195 metri e alta 22 metri e può ospitare fino a 650 persone.

Nella tariffa da 160mila dollari, quindi 40mila all’anno, sono compresi i pasti, la SPA e centri benessere e non manca l’accesso a internet per condividere sui social l’incredibile esperienza. L’idea della crociera nasce dopo l’indagine di Fortune che indicherebbe nel 53% la percentuale dei milionari americani che sono contro Trump. Anche un gruppo di tutela finanziaria, la Arton Capital si è esposta dichiarando pubblicamente che è tempo di lasciare il paese. Ecco le parole del suo presidente: “La crescente divisione politica in patria sta spingendo molti americani benestanti a esplorare un ‘piano B’ all’estero“. Ed ha aggiunto David Lesperance di Fortune che “Molti americani hanno una preoccupazione giustificata per il benessere della propria famiglia, ma i più ricchi hanno i mezzi finanziari per cercare più opzioni rispetto alla media dei loro concittadini, molti no vogliono vivere nella società che temono venga creata dai loro avversari politici“.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

