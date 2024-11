Il capo dello Stato Sergio Mattarella risponde a Elon Musk dopo gli attacchi ai giudici italiani che stanno ostacolando il piano albanese del governo Meloni. Parole secche del presidente della Repubblica: “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che “sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”.

Negli stessi minuti, Musk vicinissimo alla premier Giorgia Meloni e nominato nel frattempo dal neo presidente Donald Trump a capo del dipartimento per l’efficienza governativa, è tornato ad attaccare i giudici: “Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”.

Plausi per Mattarella anche da Forza Italia: “Ha detto cose sagge”

Parole quelle di Mattarella che hanno raccolto apprezzamenti da parte delle forze politiche di opposizione. Da Calenda a Bonelli, da Bersani a Zingaretti, da Borghi a Ricci, il Capo dello Stato sta ricevendo, virtualmente, un plebiscito di applausi. Sul versante opposto, quella della maggioranza di governo, arrivano le parole di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera: “Il Presidente della Repubblica ha detto cose sagge, in linea con la logica democratica e della sovranità di ogni singolo paese”.

Meloni: “Grande rispetto per Mattarella”

“Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del Presidente della Repubblica”. Così, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, arrivato dopo l’attacco ai giudici italiani sul tema migranti da parte di Elon Musk.

in aggiornamento

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

