E’ stato comunicato in diretta Tv da Didier Deschamps l’elenco dei 26 giocatori francesi che prenderanno parte alla Coppa del Mondo 2026: i nomi che appaiono nella lista dei convocati sono impressionanti, così come lo sono i nomi di coloro che, per una questione di limite numerico, sono stati dovuti lasciare a casa, a testimonianza di quanto l’organico dei Blues sia tra i più forti in circolazione, con la Nazionale che parte come seria candidata alla vittoria finale di questi Mondiali.

I convocati

L’elenco dei convocati di Deschamps presenta dei nomi che fanno davvero paura, con praticamente dei campioni presenti in ogni reparto. Il PSG campione d’Europa in carica (ed è di nuovo in finale), ne ha cinque, con Mbappé considerato ovviamente la stella della squadra. C’è poi un dato clamoroso: la metà dei convocati (esattamente 13 su 26), disputeranno il loro primo Mondiale, a testimonianza di come, anche in un momento storico di ricambio generazionale, la Francia continui ad essere tra le nazioni con più campioni al seguito. Ecco, dunque, chi sono i convocati.

Portieri: Maignan, Risser, Samba

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Kanté, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaire Emery

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembelé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Marcus Thuram

Gli esclusi

Tra gli esclusi, il nome che spicca subito all’occhio è quello di Griezmann, presente in tutte le ultime quattro edizioni. Ma l’attaccante che lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione per approdare in MLS, aveva già annunciato, il 30 settembre 2024, dopo avere messo a referto 137 presenze, 44 gol e 38 assist, ufficialmente il ritiro dalla nazionale francese tramite un post sul suo profilo Instagram. Della sua generazione, fuori anche Giroud e Lloris, che avevano abbandonato la Nazionale. Tra gli esclusi dei quali ci si aspettava la convocazione, c’è, su tutti, Camavinga. Escluso anche Khephren Thuram: lui e Kalulu sono i due bianconeri che non prenderanno parte a questa Coppa del Mondo.

Fuori anche il portiere Lucas Chevalier, passato al PSG la scorsa estate per prendere il posto di Donnarumma, ma che ora ha perso anche la titolarità. Tra gli altri, out anche Areola, Pavard, Todibo, Clauss, Disasi, Fofana, Guendouzi e Tolisso. Tra gli attaccanti, oltre allo sfortunatissimo Ekitike (infortunatosi gravemente), manca all’appello soprattutto Kolo Muani, l’uomo copertina che si divorò il goal vittoria al 120° della finale degli ultimi Mondiali, poi vinti ai rigori dall’Argentina. Fuori anche Thauvin nonostante la stagione super al Lens, Tel, Kroupi e Lepaul.

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Riccardo Tombolini