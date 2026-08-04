Sotto il beige, il nulla. Da troppo tempo ormai subiamo la narrazione anestetizzante del lusso sussurrato, fatto di filati divini, sfumature sabbia e silhouette fluttuanti. Un’ossessione per il senza logo venduta ormai come l’unica forma di eleganza possibile, mentre una parata di manichini speculari affolla vetrine e schermi, tutti rigorosamente devoti al culto dell’invisibilità. Per oltre un decennio il lusso ha deciso di investire nel minimalismo, nella pulizia formale e nel controllo. Il quiet luxury — esploso come etichetta popolare soltanto negli ultimi anni — ne è stata la versione più efficace, fatta di una ricchezza senza clamore, una qualità impeccabile, e un senso di appartenenza riconoscibile solo da chi possiede gli strumenti per decifrarla. Non l’apice di una civiltà estetica, dunque ma una vera e propria lingua di classe.

Il problema è cominciato quando questa lingua è uscita dalla cerchia ristretta che la rendeva esclusiva. Ripetuta dai feed di TikTok al mercato di massa, la discrezione si è fatta come una divisa, la sottrazione si è ridotta a format e persino silenzio è diventato una posa da copiare, esaurendo così la capacità del minimalismo di produrre una reale differenza. Nel momento in cui ogni segno si lascia riconoscere, imitare e mettere in circolo, l’esclusività evapora, aprendo così una frizione, in questo caso: il New Punk. Il lusso silenzioso in fondo, non è stato che l’estremizzazione della stealth wealth – la ricchezza nascosta – una barriera posizionale eretta quando i consumi democratici e il fast fashion hanno contaminato – e conquistato – i simboli storici dell’alta moda, trasformando fibbie dorate e monogrammi in un carnevale pop alla portata di tutti. Per salvarsi, il mercato dell’esclusività ha dovuto inventare una nuova dogana invisibile alla massa, decodificabile all’istante soltanto da chi condivide gli stessi codici e, soprattutto, lo stesso portafoglio. Un modello tradotto poi in economia assoluta da marchi come Loro Piana e Brunello Cucinelli, capaci di imporre l’egemonia di filati rari, colori smorzati e un prestigio riconoscibile solo da chi possiede il giusto capitale per decifrarlo.

Era il lusso dopo il logo, o, più precisamente, il lusso che aveva fatto del non-logo la propria firma: un benessere cifrato, affidato alla qualità della fibra, alla provenienza certificata e alla tracciabilità ossessiva del filato. Nel 2023 la convergenza tra la cultura pop e l’algoritmo ha tradito questa barriera doganale. I costumi della serie tv Succession, con i cappellini da baseball dei Roy orfani di marchi ma dal prezzo aristocratico, e il processo-sfilata di Gwyneth Paltrow, avvolta nei tagli senza tempo di The Row — la creatura delle sorelle Olsen nata proprio per istituzionalizzare questa assenza di stagionalità —, sono stati brutalmente intercettati dai social network. Ma l’understatement serve a differenziarsi, e nel momento esatto in cui il codice dell’invisibilità diventa virale su TikTok, la sua promessa comincia a collassare, e così la discrezione, ormai serializzata da un miliardo di visualizzazioni, ha finito inevitabilmente per fare rumore. Attualmente non c’è alcun pendolo virtuoso della moda, e nessun naturale ritorno dell’eccesso dopo il minimalismo.

C’è solo una macchina industriale che consuma immagini fino a renderle innocue. Il quiet luxury ha semplicemente esaurito la sua forza d’élite nel momento esatto in cui si è ridotto a una formula pronta per il feed: una palette predefinita, una borsa posizionata, un cappotto nell’esatta sfumatura di beige calcolata da un software, tutto sotto una posa studiata apposta per lo schermo. Gli algoritmi in fondo, non impongono il gusto con la forza di un ordine militare, fanno di meglio, operano uno screening, e cioè una selezione preventiva su ciò che è più facile vedere, nominare, desiderare e se necessario copiare.

Il New Punk emerge in questa eccessiva saturazione. Non ha la prosopopea di riesumare la nostalgia del 1977, con tanto di rabbia sociale, corpi esclusi e un nemico riconoscibile. Il suo erede contemporaneo appare gentile, non replicando la scenografia, ma provando a recuperare quella parte di insofferenza radicale verso tutto ciò che si lascia ordinare troppo facilmente. Per questo non cerca necessariamente di fare rumore. Rallenta, devia, e contamina il paesaggio circostante, inserendo nella perfezione asettica la traccia di qualcosa che non dovrebbe esserci, come una cucitura lasciata volutamente in vista, un materiale patinato dal passaggio del tempo, o semplicemente una forma complessa che non concede allo sguardo una lettura immediata. Non il difetto esibito come decorazione, quindi ma la complessità eletta a ultima forma di resistenza alla copia.

Quiet luxury e New Punk non si sostituiscono ordinatamente. Il primo resta una forma di benessere silenzioso ma sempre più criptato; il secondo vi si insinua come sabotaggio della sua leggibilità. Le collezioni delle ultime stagioni hanno già mostrato come i direttori creativi stiano traducendo queste tensioni in una complessità visiva che sfida notevolmente l’appiattimento dello schermo. Maison Margiela, nell’Autunno/Inverno 2026, lavora su arazzi logori, abiti fragili recuperati e superfici che trattengono il tempo. Lo scarto non viene romanticizzato, ma trasformato in materia, memoria, e presenza. Non la solita rovina venduta come ornamento, ma il rifiuto cosciente della superficie immacolata, un tipo di lusso che sussurra storie stratificate invece di esibire la fredda piattezza di un pezzo appena uscito dalla catena di montaggio. Prada, per la stessa stagione, parla apertamente di frammenti e fratture, fatti di materiali consumati, ricami invecchiati, e abiti d’archivio incorporati in capi minimali. Miuccia Prada e Raf Simons non mettono in scena il passato, lo lasciano affiorare attraverso imperfezioni strutturali che costringono l’osservatore a una sosta.

Il capo sembra avere attraversato qualcosa di autentico prima di arrivare davanti allo sguardo. Ed è l’esatto contrario dell’immagine pronta per il feed, per capirla bisogna fermarsi, toccarla, e decifrarne l’attrito. Rei Kawakubo, con Comme des Garçons, invece, porta il discorso oltre la superficie. Le sue forme monumentali non chiedono di essere subito desiderate o fagocitate dal mercato, piuttosto ne ostacolano la lettura, spostando il corpo, e rendendo il vestito un problema percettivo e intuitivo. È questo il New Punk che conta, non l’eccesso già pronto per il prossimo algoritmo, ma l’opacità. Ciò che richiede tempo e, proprio per questo, non si lascia ridurre a immagine replicabile.

Il New Punk non salverà la moda, né redimerà un mercato che ha sempre dimostrato una spaventosa capacità di monetizzare le proprie ferite, purché garantiscano il giusto margine in boutique. Ha però il merito di smascherare il bluff, rimettendo in campo la domanda che l’opulenza silenziosa aveva anestetizzato: cosa resta di noi quando ogni segno è già stato ripulito, classificato e reso immediatamente desiderabile? La risposta è in un futuro che sarà imperfetto non perché il difetto sia diventato chic, ma perché la perfezione è ormai la merce più economica in circolazione, interamente catturata da un linguaggio di immagini senza storia e di identità pronte all’uso. Il quiet luxury non è crollato per un banale cambio di stagione, ma perché la sua promessa di invisibilità ha smesso di funzionare non appena l’algoritmo ha imparato a standardizzarla. Sotto il beige non c’era un segreto d’élite, ma solo il vuoto ben illuminato di un codice che, per paura di essere decodificato, ha finito pe farsi cancellare.

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Serena Parascandolo