I violenti attacchi mediatici degli ultimi giorni e la subdola suggestione espressa da alcuni e divulgata dai media che il Senatore D’Alì possa avere in qualunque misura supportato la latitanza trentennale del boss Matteo Messina Denaro, impongono un chiarimento immediato ed una forte smentita per amore di verità e nel rispetto di una persona che si trova in carcere.

La sentenza di condanna riguarda contestazioni che si esauriscono nel 2006 e non prospetta neppure in embrione tale illazione. Non esiste né è mai esistito uno spunto investigativo in tal senso orientato nel processo che ha visto il Senatore dapprima imputato e oggi condannato.

Il Senatore è un uomo di 71 anni che espia una pena che sente ingiusta e non ha mai smesso di professare la propria innocenza. Ha, comunque, manifestato rispetto e soggezione alla legge ed alla magistratura che ne è espressione costituendosi in carcere non appena ricevuta la notizia che la sentenza a suo carico era divenuta definitiva. Si attendono ancora le motivazioni della Cassazione solo all’esito delle quali valuteremo eventuali iniziative.

