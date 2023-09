La Ministra dell’Interno del governo tedesco, Nancy Faeser, ha dichiarato nella trasmissione Maybrit illner, dell’emittente Zdf, che la Germania non accoglierà più richiedenti asilo fino a quando l’Italia non rispetterà le regole di riammissione del Regolamento di Dublino del 2013 – definito “preistorico” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – secondo il quale le richieste di asilo devono essere trattate dal primo paese dell’Unione Europea in cui i migranti fanno ingresso, a meno che non vi sia una decisione diversa, e che lo stesso paese debba riammetterli se trovati a presentare domanda – senza regolare permesso – altrove.

La Ministra ha sottolineato che nell’Unione Europea è stato concordato un meccanismo di solidarietà e ha esortato l’Italia a tornare ai patti e adempiere ai suoi obblighi. Fonti di Palazzo Chigi, fanno sapere di “grande stupore per la notizia, con il governo italiano pronto a prendere contatti con le autorità tedesche per ulteriori chiarimenti”.

Nel frattempo, l’esecutivo tedesco si prepara a finanziare progetti di assistenza a terra per migranti in Italia e per un’organizzazione non governativa impegnata nei salvataggi in mare. Il finanziamento mira a sostenere sia il soccorso nelle acque che i progetti a terra. Già completati i controlli preliminari per due piani, con fondi stanziati rispettivamente per 400.000 e 800.000 euro.

Redazione

Luca Frasacco