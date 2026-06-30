Portare l’innovazione fuori dai laboratori, avvicinarla all’industria e accelerarne l’accesso al mercato. È questo l’obiettivo di “MOSTriamo il Futuro e incontriamo l’innovazione”, l’Investor Day organizzato da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile presso il Museo Diocesano di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia e Assolombarda.

La giornata ha riunito startup e PMI innovative, grandi imprese, investitori, istituzioni e mondo della ricerca, con un format pensato per favorire incontri diretti, nuove collaborazioni industriali e opportunità di crescita per le tecnologie della mobilità sostenibile. Al centro dell’iniziativa, 40 startup innovative presenti con il proprio stand, protagoniste di momenti di confronto e matching con imprese e investitori.

L’Investor Day rappresenta una tappa di un percorso più ampio avviato da MOST nell’ambito del programma di ricerca finanziato dal PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4, con l’obiettivo di sostenere startup, spin-off e PMI innovative attive nella mobilità sostenibile. Attraverso tre edizioni di contest realizzate tra il 2024 e il 2025, MOST ha raccolto oltre 300 candidature e selezionato e premiato 50 progetti, mettendo a disposizione 8,5 milioni di euro in grant a fondo perduto, accompagnati da percorsi di incubazione e mentoring.

A queste misure si aggiungono circa 3 milioni di euro stanziati per l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in 9 startup di settore, alcune delle quali già premiate nelle Call4Ideas, attraverso una specifica selezione pubblica di manifestazioni di interesse. Il processo ha previsto una valutazione preliminare della solidità economico-finanziaria degli enti candidati, supportata da consulenti esterni, e un’analisi dell’use of proceeds, ovvero dell’impiego previsto delle risorse rispetto agli obiettivi dei business plan presentati.

Complessivamente, MOST ha attivato oltre 11,5 milioni di euro a favore dell’innovazione, contribuendo alla crescita di un ecosistema che oggi coinvolge 55 startup e PMI innovative, distribuite in 11 regioni italiane, con una presenza significativa nel Centro e nel Sud del Paese, e circa 300 professionisti tra ricercatori, imprenditori e team tecnologici. Le soluzioni sviluppate intercettano alcune delle principali sfide della mobilità contemporanea: decarbonizzazione, decongestione, sicurezza e accessibilità, con applicazioni che spaziano dal Mobility as a Service alle propulsioni innovative, dai materiali avanzati all’automotive, dall’aerospazio al marittimo.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, intervenuto con un videomessaggio, e di Federico Chiarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Vicepresidente con delega alle Start-up di Assolombarda, seguiti dall’intervento introduttivo di Gianmarco Montanari, Direttore Generale di MOST. La giornata, presentata e moderata dalla giornalista Chiara Albicocco di Radio 24, ha previsto due momenti di convegno, al mattino e nel pomeriggio, con i keynote speech di Stefano Quintarelli, Founder di Rialto Venture Capital, e Lorenzo Maternini, Founder di Perspective AI.

Nel suo videomessaggio, Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, ha sottolineato l’importanza del confronto tra istituzioni, imprese e ricerca per favorire l’innovazione nel settore della mobilità sostenibile, dichiarando:

«Ringrazio Ferruccio Resta, il DG di MOST Gianmarco Montanari e tutti i partecipanti per questo momento di confronto, che rappresenta un’importante occasione per raccogliere idee e stimoli da chi ogni giorno contribuisce a innovare il settore della mobilità. Stiamo lavorando a una nuova misura dedicata alla mobilità sostenibile e alle startup innovative, che intendiamo presentare subito dopo l’estate nell’ambito della programmazione finanziata anche con risorse europee. Vogliamo costruire questo intervento partendo dall’ascolto delle imprese e dell’ecosistema dell’innovazione, per mettere a disposizione strumenti realmente utili e capaci di rispondere alle trasformazioni in atto, a partire dall’impatto sempre più rilevante dell’intelligenza artificiale sulla mobilità. Solo attraverso un confronto costante con chi sviluppa tecnologie e soluzioni innovative possiamo definire politiche pubbliche efficaci, al passo con i tempi e in grado di sostenere concretamente la competitività del territorio.»

“È un piacere essere presenti oggi a ‘MOSTriamo il futuro e incontriamo l’innovazione’ per discutere di temi chiave per la competitività – ha dichiarato Federico Chiarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Vicepresidente con delega alle Start-up, Assolombarda -. L’innovazione oggi non nasce più solo all’interno delle singole organizzazioni, ma sempre più dalla capacità di creare connessioni tra centri di ricerca, investitori, istituzioni, imprese e startup innovative. Soprattutto le startup rappresentano un laboratorio di innovazione su cui il nostro territorio parte da una posizione di leadership: nel quadrilatero di Assolombarda – formato da Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia – si concentra il 21% delle startup italiane, che generano il 36% del fatturato nazionale del comparto e che (nel 2024) hanno dato posti di lavoro qualificato a oltre 21.000 lavoratori. Ora, per continuare a crescere, la sfida è quella di rendere l’Open Innovation una pratica sempre più accessibile e diffusa lungo tutte le filiere produttive, coinvolgendo non solo le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese”.

“Il tema non è più soltanto finanziare buone idee, ma costruire le condizioni perché possano diventare industria, mercato e impatto reale. In questi anni MOST ha lavorato proprio su questo passaggio: accompagnare startup e PMI innovative nella fase più complessa, quella in cui la ricerca deve misurarsi con la scalabilità, con gli investitori, con le imprese e con i bisogni concreti del Paese. Con l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in 9 startup ad alto potenziale abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente questo rapporto, condividendo rischio, responsabilità e prospettiva industriale. L’Investor Day nasce da qui: mettere intorno allo stesso tavolo tecnologie, capitali e domanda industriale, perché la mobilità sostenibile non resti una traiettoria di ricerca, ma diventi una filiera competitiva, capace di generare crescita, occupazione qualificata e soluzioni utili per cittadini, territori e imprese”, ha dichiarato Gianmarco Montanari, Direttore Generale di MOST.

Nel corso della giornata hanno presentato i propri progetti le 9 startup su cui MOST ha stanziato circa 3 milioni di euro per l’acquisizione di partecipazioni di minoranza: Arxax, Unicorn Mobility, Ulisses, Supair, Niulinx, Fast Charge Engineering, TrafficLab, Overspace Aviation e Velettrica. Si tratta di realtà attive in ambiti diversi ma complementari della mobilità sostenibile: dai sistemi intelligenti per traffico e logistica alla micromobilità elettrica, dal tracciamento IoT degli asset all’advanced air mobility, dalle batterie alla guida autonoma, fino alle soluzioni per il settore marittimo.

L’evento segna anche l’avvio di una prospettiva più ampia. MOST sta infatti lavorando per portare questa esperienza su scala europea e sarà tra i protagonisti della prossima edizione di TRA 2028 – Transport Research Arena, il principale appuntamento europeo dedicato alla ricerca e all’innovazione nei trasporti. In questo contesto, MOST contribuirà alla progettazione di una sezione interamente dedicata alle startup, per la prima volta nella storia dell’evento, con l’obiettivo di creare uno spazio strutturato di confronto e matchmaking tra startup, centri di ricerca, imprese e istituzioni.

Questa iniziativa rappresenta un primo passo verso la costruzione di una piattaforma europea delle startup della mobilità, capace di dare continuità, visibilità e connessioni internazionali a un ecosistema che oggi si sta consolidando a livello nazionale.

MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile Attraverso la collaborazione con 24 università, il CNR e 24 grandi imprese, MOST ha la missione di incentivare e supportare lo sviluppo di soluzioni moderne, sostenibili e inclusive per l’intero territorio nazionale. Il Centro opera su molteplici ambiti, dalla mobilità aerea ai veicoli leggeri, con l’obiettivo di rendere il sistema più “green” nel suo complesso e più “digitale” nella sua gestione.

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