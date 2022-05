Era in possesso di un video a sfondo sessuale che la ritraeva. Così per mesi una 27enne aveva minacciato l’amica: era riuscita a farsi pagare novemila euro con la minaccia di diffondere quel video. La vittima è una 24enne di Villanova del Battista, piccolo paesino in provincia di Avellino. Stanca di quelle continue vessazioni ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri che hanno arrestato la 27enne.

Non è chiaro come sia venuta in possesso di quel video hard. Certo è che da quel momento la vita per la 25enne era diventata impossibile. Avrebbe estorto circa 9mila euro a una 25enne ricattandola di diffondere un video a sfondo sessuale che la ritraeva: una 27enne di Villanova del Battista (Avellino) è stata arrestata dai carabinieri di Zungoli (Avellino).

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro, al termine di accurate indagini avviate nel dicembre del 2020. La vittima, secondo le indagini, era costretta a consegnare alla donna somme di denaro in contanti o attraverso ricarica Postepay pur di non vedere diffuse le immagini.

