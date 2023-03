Daniele Scardina non tornerà mai alla boxe. È quanto emerge in ore di apprensione, mentre le condizioni del pugile 30enne ricoverato all’ospedale Humanitas di Milano restano gravi ma stazionarie. A causa di un malore Scardina lotta per la vita, è stato ricoverato in codice rosso, in coma, e operato. La prognosi è riservata. La prima notte è passata senza particolari complicazioni. “King Toretto”, com’è soprannominato il pugile originario di Rozzano, ha accusato un malore il pomeriggio del 28 febbraio nella palestra Fit Square di Buccinasco. Un malore che avrebbe colto Scardina nello spogliatoio, prima di fare la doccia.

Il pugile si stava allenando per una riunione prevista il prossimo marzo a Milano, in cui avrebbe esordito nella categoria dei mediomassimi. Ci sarebbe un video in cui si vede il pugile mentre ride e scherza e prova un “vuoto”, shadowboxing, figure e combinazioni senza avversari.

Avrebbe accusato un malore prima all’orecchio e alla gamba e alla fine sarebbe collassato. Secondo Il Corriere della Sera un’emorragia provocata dalla rottura delle vene a ponte della superficie cerebrale: un ematoma sottodurale al cervello. La rottura non sarebbe stata causata da colpi presi in allenamento.

“L’intervento è riuscito, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza, non resta che pregare e sperare”, ha raccontato Salvatore Cherchi, il manager di Scardina con il fratello Alessandro. Non è stato aperto alcun fascicolo di indagine sull’episodio. A Scardina si sarebbero lesionate due vene in seguito a un movimento brusco. Il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica ha spiegato a Lapresse che “nell’ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni che possono portare a torsioni delle vene a ponte con conseguenti ematomi sottodurali o emorragie cerebrali”.

Centinaia gli amici che hanno voluto portare solidarietà e vicinanza al pugile, piantonando l’ospedale, in questi giorni. Era arrivato immediato il messaggio di vicinanza dell’ex fidanzata, Diletta Leotta: “Forza Dani”. Anche Milly Carlucci, che aveva avuto Scardina tra i suoi concorrenti a Ballando con le Stelle nel 2020, su Twitter aveva postato: “Forza Daniele siamo tutti con te. Combatti come sai fare tu!!!”. Sembra impossibile al momento credere che Scardina possa ottenere l’idoneità per tornare a combattere a livello professionistico dopo questo episodio. L’ultimo incontro Scardina l’aveva tenuto nel maggio del 2022, all’Allianz Cloud a Milano, quando aveva incassato la prima sconfitta da professionista per mano di Giovanni De Carolis. Un incontro spettacolare che la boxe italiana aveva atteso e celebrato come non succedeva da anni.

Il pugilato italiano oggi è in apprensione per le sorti del suo volto più mediatico negli ultimi anni.

