Daniele Scardina è in condizioni stabili ma gravi. È in prognosi riservata il pugile di Rozzano, protagonista della boxe italiana, dopo il malore che ha sofferto ieri in una palestra di Buccinasco e che l’ha costretto a un ricovero d’urgenza e a un’operazione all’ospedale Humanitas di Rozzano, a Milano. La notizia ha sconvolto il mondo delle sedici corde ma non solo: Scardina, 30 anni, è tra i pugili conosciuti e riconoscibili anche oltre il pubblico della boxe in Italia, come in pochi casi era successo negli ultimi anni agli atleti di questo sport.

Per lungo tempo Scardina è stato volto e protagonista della boxe professionista italiana. Il suo record immacolato di 20 vittorie, 16 per ko, era stato violato dalla sconfitta netta subita lo scorso maggio all’Allianz Cloud di Milano dal veterano romano Giovanni De Carolis. Scardina aveva perso in quell’occasione la cintura WBO Intercontinentale dei pesi Super-Medi. Una serata memorabile per gli appassionati della boxe in Italia. Anche grazie alla notorietà di Scardina.

Di Rozzano, nel milanese, di origini siciliane, estremamente credente, assiduo della storica 5th Street Gym di Miami in cui si è allenato anche Muhammad Alì, soprannominato “King Toretto”, è amico di noti rapper e trapper, ha partecipato allo show di Rai1 Ballando con le Stelle e ha avuto una relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Particolari che avevano accresciuto la sua notorietà anche oltre il pubblico del pugilato. Il re-match con De Carolis era saltato poco tempo fa, dopo che il pugile aveva deciso di salire di peso e passare alla categoria dei Mediomassimi.

La dinamica dell’accaduto è emersa nei primi momenti in maniera confusa. Si parlava di un incidente alla FitSquare di Buccinasco durante uno sparring con un altro pugile, in previsione della riunione in programma il prossimo 24 marzo all’Allianz Cloud a Milano in cui Scardina avrebbe dovuto combattere contro il belga Cedric Spera. Quella versione è stata smentita con il passare delle ore. Il pugile si sarebbe sentito male alla fine di un allenamento. Avrebbe avvertito un dolore all’orecchio e a una gamba e sarebbe crollato al suolo, privo di sensi. “Daniele aveva appena effettuato un allenamento normale, non specialmente impegnativo, uno di quelli che si fanno tutti i giorni. Non ha subito colpi duri o particolari, non è caduto né ha sbattuto la testa. Si è sentito male negli spogliatoi poco prima di entrare sotto la doccia ed è stato immediatamente soccorso dai presenti”, ha chiarito infine il manager Alessandro Cherchi.

I soccorsi sono arrivati subito sul posto, in via Enrico Fermi 9, e le condizioni del 30enne sono state giudicate da subito molto gravi. Quello che sembra certo è che Scardina è arrivato in ospedale in codice rosso ed è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia cranica. L’operazione, hanno fatto sapere dall’ospedale, è stata “tempestiva” e “tecnicamente riuscita” ed è durata all’incirca quattro ore ma soltanto nelle prossime si potranno valutare le condizioni dell’atleta. “Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’équipe medica. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Forza Daniele, continua a lottare”, aveva fatto sapere in tarda serata l’Opi, Organizzazione pugilistica italiana. “Forza Dani”, il messaggio condiviso sui social da Diletta Leotta. “Forza Daniele. Siamo tutti con te”, il post condiviso sui social dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

