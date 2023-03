Rese note oggi le nomination nelle categorie dei Premi David Di Donatello 2023, in vista della cerimonia di consegna che si terrà il 10 maggio e che andrà in onda in prima serata su Rai 1 e che sarà condotta da Carlo Conti. I Premi David per il cinema italiano saranno dedicati a: miglior film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale (adattamento), produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi VFX.

26 i film italiani che hanno ricevuto nomination. La serie di Marco Bellocchio, Esterno notte, che aveva raccontato il sequestro di Aldo Moro, fa incetta di candidature, 18. La stranezza di Roberto Andò con Ficarra e Picone ha ottenuto 14 candidature, prima volta per la coppia di comici siciliani. Stessa quota per Le otto montagne, il film tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti vincitore del Prmio Strega. 11 candidature per Il signore delle formiche di Gianni Amelio e 9 per Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino. Nessuna regista donna è candidata alla miglior regia, record di donne invece nella categoria opera prima: Carolina Cavalli, Jasmine Trinca e Giulia Louise Steigerwalt.

MIGLIOR FILM

ESTERNO NOTTE

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

LA STRANEZZA

LE OTTO MONTAGNE

NOSTALGIA

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno Notte (Lorenzo Mieli, Simone Gattoni)

La Stranezza (Angelo Barbagallo, Attilio De Razza)

Le Otto Montagne (Wildside, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution, Elastic, Canal+, Ciné+, Sky)

Nostalgia (Medusa Film, Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella, Roberto Sessa, Angelo Laudisa)

Princess (Carla Altieri, Roberto De Paolis, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Rai Cinema).

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni – Esterno notte

Luigi Lo Cascio – Il signore delle formiche

Ficarra e Picone – La stranezza

Alessandro Borghi – Le otto montagne

Luca Marinelli – Le otto montagne

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli – Amanda

Margherita Buy – Esterno notte

Penelope Cruz – L’immensità

Barbara Ronchi – Settembre

Claudia Pandolfi – Siccità

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno – Amanda

Daniela Marra – Esterno notte

Giulia Andò – La stranezza

Aurora Quattrocchi – Nostalgia

Emanuela Fanelli – Siccità

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo (Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello)

Chiara (Susanna Nicchiarelli)

Esterno Notte (Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino)

Il Signore delle Formiche (Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava)

L’Immensità (Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni)

La Stranezza (Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso)

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu (Salvatore Mereu)

Brado (Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stuart)

Il Colibrì (Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo)

Le Otto Montagne (Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh)

Nostalgia (Mario Martone, Ippolita Di Majo)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno notte: Andrea CASTORINA, Marco MARTUCCI, Laura CASALINI

Il signore delle formiche: Marta MAFFUCCI, Carolina FERRARA

L’ombra di Caravaggio: Tonino ZERA, Maria Grazia SCHIRIPPA, Marco BAGNOLI

La stranezza: Giada CALABRIA, Loredana RAFFI

Le otto montagne: Massimiliano NOCENTE, Marcella GALEONE

MIGLIOR COMPOSITORE

Esterno notte: Fabio Massimo CAPOGROSSO

Il pataffio: Stefano BOLLANI

La stranezza: Michele BRAGA, Emanuele BOSSI

Le otto montagne: Daniel NORGREN

Siccità: Franco PIERSANTI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Diabolik – Ginko all’attacco! SE MI VUOI: DIODATO

Il colibrì CARO AMORE LONTANISSIMO: Sergio ENDRIGO, Riccardo SENIGALLIA, Marco MENGONI

Il pataffio CULI CULAGNI: Stefano BOLLANI, Luigi MALERBA, Stefano BOLLANI

Margini LA PALUDE: Niccolò FALSETTI, Giacomo PIERI, Alessio RICCIOTTI, Francesco TURBANTI, Francesco TURBANTI, Emanuele LINFATTI, Matteo CREATINI

Ti mangio il cuore PROIETTILI (TI MANGIO IL CUORE): Joan THIELE, Elisa TOFFOLI, Emanuele TRIGLIA, ELODIE, Joan THIEL

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Esterno notte: Francesco DI GIACOMO

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene: Giovanni MAMMOLOTTI

La stranezza: Maurizio CALVESI

Le otto montagne: Ruben IMPENS

Nostalgia: Paolo CARNERA

MIGLIOR TRUCCO

Dante: Federico LAURENTI , truccatore prostetico o special make-up LORENZO TAMBURINI

Esterno notte: Enrico IACOPONI

Il colibrì: Paola GATTABRUSI, truccatore prostetico o special make-up LORENZO TAMBURINI

Il signore delle formiche: Esmé SCIARONI

L’ombra di Caravaggio: Luigi ROCCHETTI

MIGLIORI COSTUMI

Chiara: Massimo CANTINI PARRINI

Esterno notte: Daria CALVELLI

Il signore delle formiche: Valentina MONTICELLI

L’ombra di Caravaggio: Carlo POGGIOLI

La stranezza: Maria Rita BARBERA

MIGLIORI ACCONCIATURE

Esterno notte: Alberta Giuliani

Il signore delle formiche: Samantha Mura

L’immensità: Daniela Tartari

L’ombra di Caravaggio: Desiree Corridoni

La stranezza: Rudy Sifari

MIGLIOR MONTAGGIO

Esterno notte: Francesca Calvelli (con la collaborazione di Claudio Misantoni)

Il signore delle formiche: Simona Paggi

La stranezza: Esmeralda Calabria

Le otto montagne: Nico Leunen

Nostalgia: Jacopo Quadri

MIGLIOR SUONO

Esterno notte: Presa diretta Gaetano Carito, Post-Produzione Lilio Rosato, Mix Nadia Paone

Il signore delle formiche: Presa diretta Emanuele Cicconi, Post-Produzione Mimmo Granata, Mix Alberto Bernardi

La stranezza: Presa diretta Carlo Missidenti, Post-Produzione Marta Billingsley, Mix Gianni Pallotto

Le otto montagne: Presa diretta Alessandro Palmerini, Post-Produzione Alessandro Feletti, Mix Marco Falloni

Nostalgia: Presa diretta Emanuele Cecere, Post-Produzione Silvia Moraes, Mix Giancarlo Rutigliano

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Dampyr: Alessio Bertotti, Filippo Robino

Diabolik – Ginko all’attacco!: Simone Silvestri, Vito Picchinenna

Esterno notte: Massimo Cipollina

Le otto montagne: Rodolfo Migliari

Siccità: Marco Geracitano

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Il cerchio: Sophie Chiarello

In viaggio: Gianfranco Rosi

Kill Me If You Can: Alex Infascelli

La timidezza delle chiome: Valentina Bertani

Svegliami a mezzanotte: Francesco Patierno

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO (già assegnato)

Le variabili dipendenti, di Lorenzo Tardella

MIGLIOR FILM STRANIERO

Bones and All

Elvis

Licorice Pizza

The Fabelmans

Triangle of Sadness

DAVID GIOVANI

Corro da te – Riccardo MILANI

Il colibrì – Francesca ARCHIBUGI

L’ombra di Caravaggio – Michele PLACIDO

La stranezza – Roberto ANDÒ

Le otto montagne – Felix VAN GROENINGEN e Charlotte VANDERMEERSH

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte